Kimsenin duymadığı İstanbul’a 3 saat uzaklıktaki o manastır!

İstanbul’a 3 saat uzaklıkta gezilecek yerler arasında bulunan Kırklareli sınırları içerisindeki pek az kişinin bildiği dünyanın ilk oyma kilisesi olarak da bilinen Aya Nikola Manastırı keşfedilmeyi bekliyor…

İstanbul’a 3 saat uzaklıkta gezilecek yerler arasındaki Aya Nikola Manastırı, Kıyıköy Kasabası Papuçdere yolu üzerinde güney yamaçta, kasabaya 700 metre mesafededir. Bizans Dönemi kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. Zemin katta kilise, daha aşağıda ayazma, üst bölümde ise keşişlere mahsus bölümler bulunmaktadır.

6. yüzyıldaki I. Justinianus dönemine (Milattan sonra 527 – 565) ait olup, kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. 19. yüzyılda önüne ahşap bir mekân ilave edilmiş ise de bu bölümden günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır.

Kayalara oyularak meydana getirilmiş kademe halinde hücreler vardır. Kuzey tarafta merdivenle ayazmaya inilmektedir. Kilisenin doğusunda ikinci bir giriş daha bulunmaktadır. 19’uncu yüzyılda Rumlar tarafından kaya galerilerinin önü ahşap bir girişle tamamlanmış, ancak bu bölüm daha sonra ortadan kaldırılmıştır.

Aya Nikola Manastırı’nın 40 yıllık gönüllü bekçisi

Kıyıköylü 58 yaşındaki Hamdi Kaya, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Papuçdere yolu üzerindeki kilise, ayazma ve keşiş odaları bulunan manastırı ilkokul çağlarında okul gezisinde tanıdı. Hayran kaldığı tarihi yapıya define arayanların zarar verdiğini fark eden Kaya, önceleri gündüz, sonrasında ise gece de manastıra sahip çıkmaya başladı. Manastırı temizleyen, turistlerden davulla yaptığı müzik sonrasında aldığı bahşişle geçinen Hamdi Kaya, geceleri de manastırda kalıyor.

Bakımsızlıktan ötürü bilinmeyen Aya Nikola Manastırı restorasyona da ihtiyaç duyuyor, ziyaret edenlerin görüşlerine göre manastır oldukça bakımsız görünmekte.

Aya Nikola Manastırı ücretli mi?

Manastıra girişler ücretsizdir.

Dönem dönem manastır içerisinde kuş yuvalarına rastlanmaktadır. Dünyanın ilk oyma kilisesi olarak da bilinen Aya Nikola Manastırı keşfedilmeyi bekliyor…

Aya Nikola Manastırı konumu: Aya Nikola Manastırı

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https://www.aydinlik.com.tr/haber/kimsenin-duymadigi-o-manastir-istanbula-3-saat-uzakliktaki-gezilecek-yerler-kimsenin-bilmedigi-o-manastir-aya-nikola-manastiri-dunyanin-ilk-oyma-kilisesi-377167