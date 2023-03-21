Yeni Trend: Tarhan Koleji öğrencileri de Nazi Selamı vermiş

Geçtiğimiz hafta önce Üsküdar Amerikan Lisesi daha sonra ise Hisar Lisesi‘nde gerçekeleşen ve Nazi sempatizanlığı içeren hareketler üzerine yaşanan endişelere bir yenisi daha eklendi.

Avlaremoz’a ulaşan bir takipçimiz 21 Aralık 2022 günü İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde yaşadığı olayı aktardı. Takipçimiz Tarhan Koleji 7. sınıf öğrencilerinin İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne gerçekleştirdiği gezide öğrencilerin müzenin girişindeki merdivenlerde Nazi selamı verirken hatıra fotoğrafı çektiğini belirtti. Takipçimiz olay gerçekleşirken çektiği görüntüleri bizimle paylaştı.

Takipçimiz okul yönetimiyle iletişime geçtiğini ve şikayette bulunduğunu ancak okuldan bir dönüş alamadığını belirtti.

Orta okul ve lise müfredatlarında halihazırda Holokost’un tüm öğrencilere aktarılabileceği çağdaş dünya tarihi veya benzeri bir ders veya konu bulunmamakta. Gençler arasında yükselen ve görünürlülüğü gitgide artan Nazi sempatizanlığı, Holokost bilinçsizliği ve antisemitizm ile mücadele için Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumların acilen harekete geçmesini, bireysel soruşturmalarla yetinilmemesini ve tüm okulların müfredatına dahil edilecek samimi ve kapsayıcı eğitimler oluşturulması gerektiğini hatırlatıyoruz.

https://www.avlaremoz.com/2023/03/21/yeni-trend-tarhan-koleji-ogrencileri-de-nazi-selami-vermis/