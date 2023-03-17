Hisar Okulları’ndan Antisemit Olaya İlişkin Açıklama

Avlaremoz’un bu sabah yayınladığı ve Hisar Okulları’nda gerçekleşen antisemit olayı aktaran haber üzerine Hisar Okulları’nın yetkilileri Avlaremoz ile iletişime geçerek olay ile açıklamada bulundular. Olay sebebiyle özür dileyen okul, olayın Avlaremoz’a aktarıldığından biraz daha farklı olduğunu Nazi selamı verilmediğini ve Nazi marşının ezbere okunmadığını bildirirken Nazi göndermesi yapan başkaca hareketler yapıldığını doğruladılar.

Okulun tam açıklaması şu şekilde:

‘Sayın Avlaremoz Gazetesi Yönetimi,

Hisar Okulları ile ilgili 17 Mart 2023 tarihinde Avlaremoz Gazetesinde yayınlanan habere istinaden sizlerle iletişime geçmek istedik.

Öncelikle Hisar Okulları isminin tarihin ayıbı olan bu konu çerçevesinde yer almış olmasından dolayı büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu olay nedeniyle Musevi camiasında yaratmış olabileceğimiz herhangi bir huzursuzluktan ötürü özürlerimizi mecranız vasıtası ile iletmek isteriz. Hisar Okulları kurum felsefesi barış dili gözeten, tüm insanlığı kucaklayan kapsayıcı bir okul ve eğitim ortamı yaratmak üzerine inşa edilmiştir. Herhangi bir topluluk üyesinin bu felsefeye aykırı hareket etmesinin asla kabul edilmediğini vurgulamak isteriz. Okulumuzda gerçekleşen olayın gelişimini aşağıda sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Habere konu olan 16 Mart 2023 tarihinde, ivedilikle taraf öğrencilerimizle, Okul Yönetimi olarak aynı gün içinde görüştük. Haberde hedef olarak gösterilen öğrencimizin de teyid ettiği gibi kendisine yönelik, Okul Yönetimimiz ve Okul Topluluğumuz tarafından kabul edilmeyecek bir şakalaşma gerçekleşmiştir. Nazi Marşı okunması, çalınması veya Nazi selamı verilmesi gibi bir davranış kesinlikle söz konusu değildir. Konuyla ilgili olarak soruşturma süreci ivedilikle başlatılmış olup en ciddi şekilde takip edilmektedir. Amacını aşan ifadeye maruz kalan öğrencimizin ailesi ile Okul Yönetimimiz bizzat görüşerek konunun ayrıntılarını öğrenmiş ve üzüntülerini dile getirmiştir. Ailenin, evlatlarının bugüne kadar Hisar Okulları’nda mutlu ve huzurlu bir eğitim hayatı sürdürdüğünü ve Okulumuza olan güvenlerinin tam olduğunu iletmiş olması memnuniyet yaratmış olsa da, olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğumuzu bir kez daha bu mecranız üzerinden de iletmek isteriz.

Okulumuz, kapsayıcılık ve barış dilini merkeze alan felsefesiyle eğitim vermeye kararlılıkla devam edecektir.

Sayglarımızla, Hisar Okulları’

https://www.avlaremoz.com/2023/03/17/hisar-okullarindan-antisemit-olaya-iliskin-aciklama/