Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinden Musevi Lisesi öğrencilerine Nazi Selamı

14 Mart 2023 Çarşamba akşamı İzzet Stamati, Twitter’dan attığı Tweet ile 14 Mart günü liseler arası gerçekleşen futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) futbol takımı oyuncularının Ulus Özel Musevi Lisesi (UÖML) oyuncularına karşı gol sevinçlerini topluca Nazi selamı vererek yaptığını duyurdu.

Bugun oynanan liseler arası futbol müsabakasında üsküdar amerikan lisesi oyuncuları gol sevinclerini ulus musevi lisesi oyuncularına gol sevinçlerini nazi selamı vererek kutlamışlar hem de bir tanesi degil topluca yapmışlar @MilliEgitimBak @tyahuditoplumu — IZZET STAMATI (@izzetstamati) March 14, 2023

Konuyla ilgili UÖML öğrencileri yorum yapmak istemezken, veliler olayın gerçekleştiğini doğruladılar. UÖML müdürü Funda Kara’nın öğrencilere çok üzgün olduklarını, ÜAL ve müsabakayı düzenleyen kurum ile iletişimde olduklarını bildirirken ayrıca UÖML öğrencilerinin olay sırasında tepkilerini doğru şekilde getirdikleri için öğrencilerle gurur duyduğunu açıkladığı öğrenildi.

Türkiye Yahudi Toplumu da olayı doğrulayarak, olayı takip ettiklerini ve gerekli girişimlerde bulunduklarını bildirdi.

Bugun oynanan liseler arası futbol müsabakasında üsküdar amerikan lisesi oyuncuları gol sevinclerini ulus musevi lisesi oyuncularına gol sevinçlerini nazi selamı vererek kutlamışlar hem de bir tanesi degil topluca yapmışlar @MilliEgitimBak @tyahuditoplumu — IZZET STAMATI (@izzetstamati) March 14, 2023

ÜAL okul müdürü Özgür Akas ise konuyla ilgili yarın (15 Mart 2023) bir basın açıklamasında bulunulacağını belirtti.

Twitter’dan gelen tepkilerden bazıları ise şu şekilde:

Liseler arası futbol karşılaşmasında Musevi Lisesinin takımına gol attıklarında sevinçlerini Nazi selamı ile gösteren Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencileri.

Nazi Almanyası veya 1940'lar değil, günümüz Türkiyesi…

İlk başta aileleri sonra da öğretmenleri utansın. https://t.co/I01tFNLKi4 — Karel Valansi (@karelvalansi) March 14, 2023

ÜAL/UAA öğrencilerinin pek çoğu gibi bu takımın oyuncuları da muhtemelen yüksek tahsillerini ABD'de yahut Avrupa'da yapmayı planlıyorlardır. Umarım bu edepsizlik ve serserilik alınlarına silinmeyecek bir leke olarak işlenir ve gerekli yerlere bildirilir de bedelini öderler. https://t.co/IjIJ8yf3p3 — Aytek Soner Alpan 🌈 (@GMunzam) March 14, 2023

bursaspor’un işçi sınıfı taraftarından, üsküdar amerikan’ın burjuva sınıfı çocuklarına ırkçılık ülkenin her kesiminde her yerde https://t.co/7k9geuazoQ — kralın kulakları (@esek_kulaklari) March 14, 2023

Ben bir Üsküdar Amerikan Lisesi mezunu olarak okulumun öğrencilerinin oğlumun okulunun öğrencilerine yönelik yaptığı bu davranışa inanmak istemiyorum. Doğruysa kınıyorum ve okulumun bu hale geldiğini görmekten büyük üzüntü duyuyorum. https://t.co/0fDLU5odis — Roksi S. Levent (@RoxanneSL) March 14, 2023

https://www.avlaremoz.com/2023/03/15/uskudar-amerikan-lisesi-ogrencilerinden-musevi-lisesi-ogrencilerine-nazi-selami/