Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinden Musevi Lisesi öğrencilerine Nazi Selamı

14 Mart 2023 Çarşamba akşamı İzzet Stamati, Twitter’dan attığı Tweet ile 14 Mart günü liseler arası gerçekleşen futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) futbol takımı oyuncularının Ulus Özel Musevi Lisesi (UÖML) oyuncularına karşı gol sevinçlerini topluca Nazi selamı vererek yaptığını duyurdu.
Konuyla ilgili UÖML öğrencileri yorum yapmak istemezken, veliler olayın gerçekleştiğini doğruladılar. UÖML müdürü Funda Kara’nın öğrencilere çok üzgün olduklarını, ÜAL ve müsabakayı düzenleyen kurum ile iletişimde olduklarını bildirirken ayrıca UÖML öğrencilerinin olay sırasında tepkilerini doğru şekilde getirdikleri için öğrencilerle gurur duyduğunu açıkladığı öğrenildi.
Türkiye Yahudi Toplumu da olayı doğrulayarak, olayı takip ettiklerini ve gerekli girişimlerde bulunduklarını bildirdi.
ÜAL okul müdürü Özgür Akas ise konuyla ilgili yarın (15 Mart 2023) bir basın açıklamasında bulunulacağını belirtti.
Twitter’dan gelen tepkilerden bazıları ise şu şekilde:
https://www.avlaremoz.com/2023/03/15/uskudar-amerikan-lisesi-ogrencilerinden-musevi-lisesi-ogrencilerine-nazi-selami/
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