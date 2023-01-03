Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı seçimi iptal edildi

İtirazlara konu olan Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı seçimi iptal edildi.

18 Haziran’da yayınlanan Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği çerçevesinde Büyükada Rum Yetimhanesi yönetimi için 24 Aralık’ta seçim yapılmıştı.

Mevcut yönetime karşı yarışan listenin adaylığı, Seçim Tertip Heyeti tarafından düşürülmüştü. Mevcut yönetim tarafından oluşturulan Seçim Tertip Heyeti, rakip listedeki bazı isimler hakkındaki iddiaları gerekçe göstererek tüm listenin adaylığını düşürmüştü.

Seçim mevcut yönetimin oluşturduğu tek liste ile 24 Aralık’ta yapıldı.

Seçimde 52 oy kullanıldı. 28 oyun geçerli olduğu seçimde 18 geçersiz ve 6 boş oy verildi. Seçim sonunda mevcut yönetim kurulunun oluşturduğu liste yeniden seçildi.

Tartışmalı seçimin ardından rakip liste hukuki yollara başvurdu. Rakip listeden Sava Kotam, seçimin tekrarlanması için kendisiyle birlikte bazı yönetici adaylarının itiraz dilekçeleri verdiğini söyledi.

Avukat Nihan Nişancı, seçimden hemen sonra Agos’a yaptığı açıklamada Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün itirazları değerlendireceğini, VGM seçimi onaylarsa bu kez dava açacaklarını söylemişti.

Avukat Nihan Nişancı bugün (3 Ocak) Agos’a yaptığı açıklamada Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nün seçimlerden sonra verilen itiraz dilekçelerini dikkate aldığını ve seçimi kazanan listeye yetki belgesini vermediğini söyledi. Rakip listenin itirazlarının haklı bulunduğunu söyleyen Nihan Nişancı, kararın bugün açıklandığını söyledi.



Seçim sürecinde VBM’nin usulsüzlük tespit ettiğini söyleyen Nişancı, adaylığı iptal edilen kişinin yerinin yedek üyelerden bir kişiyle doldurulmadığını, ikinci gerekçe olarak ise Seçim Tertip Heyeti’nden de dört kişinin istifa ettiğini ancak bunun VBM’ye bildirilmediğini söyledi.



Sürece yakın kişilerin verdiği bilgiye göre iptal kararının ardından seçim süreci yeniden başlayacak. Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı, bir hafta içerisinde tertip heyeti oluşturacak. Vakıf aynı kişilerden de tertip heyeti oluşturabilir. Seçimde aynı gruplar yarışacak. Tertip Heyeti seçimi başarılı bir şekilde yürütemezse Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından atanacak yeni bir tertip heyeti ile seçim yapılacak.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27977/buyukada-rum-yetimhanesi-vakfi-secimi-iptal-edildi