Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı’nda sancılı seçim

Azınlık Vakıfları, 18 Haziran’da çıkan yönetmelik çerçevesinde peşpeşe seçimlerini yaparken Rum toplumuna ait Büyükada Yetimhanesi Vakfı’nda sancılı bir seçim süreci yaşanıyor. Mevcut yönetime karşı rakip liste oluşturan gruptan bazı isimler hakkındaki iddialar nedeniyle, grubun adaylığı düşürüldü. Grup üyeleri hukuki yollara başvuruyor.

Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı için yaklaşık 32 yıldır seçim yapılmıyor. Yeni yönetmeliğin yayınlanmasının ardından Dimitri Karakaş başkanlığındaki mevcut yönetime karşı rakip bir liste oluştu. Yeni liste, gerek Vakfın oluşturduğu Seçim Tertip Heyeti’ne, gerekse Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne adayların isimlerini teslim etti. İsimler ilk aşamada kabul gördü ancak isimlerin askıya çıkmasından sonra itirazlar gerekçe gösterilerek seçim tertip Heyeti’nce grubun adaylığı düşürüldü.

Aday grubundan Sava Kotam ve Vangel Kozmidis, Agos’a verdikleri bilgide Seçim Tertip Heyeti’nin, listeden bir kişinin Yunanistan Başkosolosluğu’nda çalıştığı ve ajan olabileceği gerekçesini öne sürdüğünü söyledi. Kotam ve Kozmidis bir kişinin de din adamı olduğu gerekçesiyle reddedildiğini ancak kanunen böyle bir engel olmadığını belirttiler. Grup üyeleri bir kişi için de üç vakıfta yönetimde olduğu gerekçesinin öne sürüldüğünü, ancak bu kişinin şu aşamada sadece aday konumunda olduğunu belirttiler.

Kotam ve Kozmidis bu gerekçelerle tüm grubun adaylığını düşürüldüğünü bunun da seçilme hakkı ihlali olduğunu belirttiler. Kotam ve Kozmidis mevcut yönetiminin listesinde de istifalar olduğunu ancak Seçim Tertip Heyeti’nin bu istifaları kabul etmediğini iddia etti. Kotam ve Kozmidis sadece mevcut yönetimin katıldığı tek bir listeyle 24 Aralık’ta seçime gidildiğini belirtti.



Seçim 24 Aralık Cumartesi günü Büyükada Panayia Kilisesi’nde yapılacak. Mevcut yönetime rakip grubun adayları, sadece Büyükada’da sandık kurulmasının da katılımı güçleştireceği uyarısını yaptılar. Adaylar bu durumda seçimin iptal edilmesi gerektiğini söylüyor.

Seçim Tertip Heyeti ne diyor?

Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı Seçim Tertip Heyeti Başkanı Avukat Erdost Barış Ürcan, Agos’a konuştu.



Ürcan şunları söyledi:

“Belirli itirazlar vardı. Din adamlarının aday olamayacağına yönelik bir düzenleme var. Bunun haricinde bir adayın dördüncü bir vakıf yönetim kurulu adaylığına ilişkin bir itiraz var. Bir kişinin de Yunanistan Başkonsolosluğu çalışanı olması ve kendisi hakkında bir ajanlık iddiası var. Konsolosluk çalışanı olduğuyla ilgili Paros diye bir dergideki röportajındaki beyana, itiraz dilekçesinde yer verildi. Ajanlık iddiasıyla ilgili olarak da Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’ne yazdık, ‘Bakın böyle bir iddia var. İçişleri Bakanlığı ve savcılıklar aracılığıyla araştırılması gerekir’ şeklinde başvurumuz var. Ancak, buna ilişkin olarak herhangi bir dönüş yapılmadı. Ama bu listenin düşürülmesinde sadece ajanlık iddiasına yer vermedik. Yüksek rütbeli bir din adamının olması, üç vakfa yönetim kurulu üyesi olup dördüncü yönetim kurulu üyeliği adayları arasında yer alması asıl gerekçe. Ama ajanlık iddiasına ilişkin olarak. Vakıflar’a sorduk, ‘Ulusal çıkarlara aykırı bir durum var mı aldığımız kararda ve aynı zamanda usule aykırı bir durum var mı’ diye belirttik, Vakıflar’dan bu konuya ilişkin bir cevap gelmedi. Vakıflar’a sunmuş olduğum bir rapor var. Sadece ilgili kişiyle alakalı değil genel bir cevap verilmemiş. Sadece yetkinin Seçim Tertip Heyeti’nde olduğuna ilişkin bir cevap var. Burada aslında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bunu ihbar kabul edip, suç duyurusunda bulunması lazım. İtirazlara ilişkin ‘Yetki Seçim Tertip Heyeti’ndedir’ şeklinde cevap var.”

Ermeni toplumunun seçim tertip heyetlerinde çalışan ve adaylığı düşürülen grupa danışmanlık yapan avukat Ömer Kantik ise Agos’a yaptığı açıklama Seçim Tertip Heyeti’nin aday listesini bir kez kabul ettikten sonra düşürme hakkı olmadığını, kaldı ki 3 kişiye bile inse listenin seçime girme hakkı bulunduğunu söyledi. Kantik ayrıca listenin düşürüldüğü yönünde adaylara bir tebligat yapılmadağını da dikkat çekti.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27937/buyukada-rum-yetimhanesi-vakfi-nda-sancili-secim