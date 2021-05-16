Takvim Karel Valansi’yi bir kez daha hedef gösterdi

Daha önceden de Karel Valansi üzerinen antisemit haberleriyle gündeme gelen Takvim Gazetesi bir kez daha Karel Valansi’yi hedef gösterdi.

Gazete resmi hesabından paylaştığı twitte “Karel Valansi siyonist terör devleti İsrail’i savunuyor! Ekrem İmamoğlu ile Nevşin Mengü ayrıntısına dikkat…” ifadelerine yer verirken önceki antisemitizmini bu sefer de hedef gösterirken tekrar etmekte beis görmedi.

Karel Valansi siyonist terör devleti İsrail'i savunuyor! Ekrem İmamoğlu ile Nevşin Mengü ayrıntısına dikkat… https://t.co/V5izdgwU5c — Takvim (@takvim) May 15, 2021

Şalom Gazetesi ve T24 yazarı Karel Valansi yalnız değildir. Nefret suçu işleyen ve Karel Valansi’nin güvenliğini tehlikeye atan Takvim Gazetesi hakkında soruşturma başlatılmalıdır.

Karel Valansi geçtiğimiz yıllarda da antisemitlerin hedefi olmuştu ve Avlaremoz kendisiyle duruma ilşkin bir röportaj gerçekleştirmişti.

Ayrıca Şalom Gazetesi’nin internet sitesi geçtiğimiz gün siber bir saldırıya maruz kalmıştı. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının huzurlu ve güven içinde yaşamasından sorumludur.

–Avlaremoz’un resmi bir görüşü yoktur. Yayımlanan yazılar, yazı sahibinin kendi görüşleridir. Çok sesli bir platform olma amacı taşıyan Avlaremoz’da, nefret söylemi içermedikçe, farklı düşünceler kendisine yer bulmaktadır.

https://www.avlaremoz.com/2021/05/16/takvim-karel-valansiyi-bir-kez-daha-hedef-gosterdi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=takvim-karel-valansiyi-bir-kez-daha-hedef-gosterdi&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=takvim-karel-valansiyi-bir-kez-daha-hedef-gosterdi