İsmail Saymaz’dan Diriliş Postası’nın Ayasofya haberine tepki

Diriliş Postası’nda yer alan ve Ayasofya ile ilgili “1589 ihanetin şifresi mi?” başlıklı habere İsmail Saymaz’dan tepki geldi.

Ayasofya’nın müze olmasını sağlayan kanun numarası ile Rus Kilisesi’nin Hristiyan dünyasına hami olduğu tarihi bağdaştırarak haber yapan Diriliş Postası’na İsmail Saymaz’dan tepki geldi.

Saymaz, “84 milyon Türkiye’nin refahı ve huzuru bir avuç İslamcı marjinalin safsatalarına kurban ediliyor.” dedi.

İşte o tepki:

Diriliş Postası gazetesine göre Ayasofya’nın müzeye dönüştürüldüğü kararın sayı numarası 1589’muş. Bu sayı Rus Kilisesi’nin hristiyan dünyasının hamisi olduğunu iddia ettiği tarihmiş. 84 milyon Türkiye’nin refahı ve huzuru bir avuç İslamci marjinalin safsatalarına kurban ediliyor.

https://www.gazeteciler.com/haber/ismail-saymazdan-dirilis-postasinin-ayasofya-haberine-tepki/405957