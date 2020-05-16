Satenik Nişan: Önce istifamı istediler, sonra da görevime son verdiler

İşhan Erdinç

Esayan Okulu’nun bağlı bulunduğu Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı yönetimince Esayan’daki lise bölümü müdürlüğü görevine son verilen Satenik Nişan, Agos’un sorularını yanıtladı. Nişan, vakıf yönetiminin önce istifasını istediğini, istifa kâğıdı vermeyince görevine son verildiğini söyledi.

Esayan Okulu Yönetimi, okulun ilköğretim ve lise müdireleri Satenik Nişan ile Arlin Yeşiltepe’nin görevine son verdi. Karar, okulun mezunları, öğrencileri , öğretmenleri ve veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Esayan Lisesi Müdürü Satenik Nişan, Agos’a yaşanan süreç hakkında bilgi verdi. Kararın kendisi için de sürpriz olduğunu belirten Satenik Nişan şunları söyledi: “Biliyorsunuz ki bizim yönetim kurulumuz iki kişiden oluşuyor: Avukat Simon Çekem ve Berrin Dayan. Benden istifa etmemi istediler. Ben de ‘İstifa yazımı vermem’ dedim. ‘Eğer yönetim benim istifamı istiyorsa onlar bana yazılı müracaat etsinler, ben de gereğini yaparım’ dedim. Onun üzerine dün sabah, bana, Ağustos ayı itibariyle sözleşmemi yenilemeyeceklerini ifade eden bir yazı gönderdiler. Her türlü hak ve hukukumun ödeneceğini belirttiler. Ben de bu yazıyı öğretmenlerime ilettim, onların da bilmesi gerekiyor. Öğretmen arkadaşlarımız medyada, sosyal medyada paylaşımlar yaparak herkese duyurdular. Herkes ne yapalım ne edelim şeklinde çalışıyor.”

İstifa konusunun daha önce gündeme gelmediğini dile getiren Satenik Nişan, kararın kendisi için sürpriz olduğunu ifade etti.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24032/satenik-nisan-once-istifami-istediler-sonra-da-gorevime-son-verdiler