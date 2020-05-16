Esayan’da iki eğitmenin görevine son verilmesi tepki yarattı

Esayan Okulu yönetimi okulun ilköğretim ve lise müdürleri Satenik Nişan ve Arlin Yeşiltepe’nin görevine son verdi. Karar okulun mezunları, öğrencileri , öğretmenleri ve veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Satenik Nişan ve Arlin Yeşiltepe uzun yıllardır Esayan Okulu’na eğitmen olarak hizmet vermenin yanısıra okulun ilköğretim ve lise bölümü müdürlüklerini yürütüyorlardı.

Dün okulun bağlı bulunduğu Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı yönetimi tarafından alınan kararla iki eğitmenin görevine Ağustos 2020 itibarıyla son verildi.

Karar bilhassa sosyal medyada tepki yarattı.

Kararın ardından Esayan Okulu’nun öğrencileri, öğretmenleri, mezunları ve velileri imzasıyla bir açıklama yayınlandı. Açıklamada “Kararı üzüntü ve şaşkınlıkla öğrendik” dendikten sonra şöyle denildi:

“125 yıllık bir çınar olan okulumuza akademik başarının yanısıra diline kültürüne ve kurumlarına sahip çıkan nesillerin yetişmesi adına yıllardır büyük bir özveriyle hizmet veren Sayın Satenik Nişan ve Sayın Arlin Yeşiltepe’nin görevine herhangi bir haklı neden ya da gerekçe gösterilmeksizin son verilmesi vicdana ve hakkaniyete uygun düşmemektedir. Cemaat kurumlarımıza emek vermiş değerli yöneticilerin onore edilmeden resmi, soğuk ve nezaketten uzak bir yazıyla görevlerine son verilmesi büyük bir vefasızlık örneğidir.”

“Cemaat vakıflarının yönetim kurullarının seçim ve görevlerine ilişkin yönetmelik hükümlerinin ilga edildiği ve yeni hükümlerin henüz düzenlenmediği bir ortamda sadece iki üyesi kalmış olan bir yönetim kurulunun, okulumuz hakkında almış olduğu bu radikal kararın altında yatan sebepleri tüm topluma açıklaması gerekir. Bizler Esayan Ermeni İlköğretim Okulu ve Lisesi öğretmenleri, öğrencileri, mezunları ve velileri olarak vakıf yönetim kurulunun kıymetli müdürlerimiz hakkında almış olduğu söz konusu karardan ivedilikle dönmesini talep ediyoruz”

Öte yandan Ruhani Kurul Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan da Facebook hesabından bir paylaşımda bulunarak kararı eleştirdi. Anuşyan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Ermeni Pedagog Hovhannes Efendi Hintlyan der ki: “Çocuğun burnunu her kadin silebilir. Önemli olan onu eğitecek olan annedir”. Anne hissiyatına sahip iki usta pedagog… Masa başında alınan bir kararla cemaatin evlatlarını aydınlatmaktan men ediliyor… Eğitim kurumu idare ettiğini düşünenler eğitimden ne anlıyormuş anladık….”

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24031/esayan-da-iki-egitmenin-gorevine-son-verilmesi-tepki-yaratti