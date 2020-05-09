Hyetert Canlı Yayın – Pandemi ve Savunmasız Diaspora Toplulukları

HYETERT

HyeTert 2020 yaz döneminde yayın hayatında yeni bir sayfa açıyor. New York Üniversitesi’nden Ayda Erbal ve Oxford Üniversitesi’nden Hratch Tchilingirian’ın beraber hazırlayıp online yayıma sundukları tartışma serisi bu Cumartesi, 9 Mayıs 2020 TSİ 18:00’de Facebook ve Youtube üzerinden yayına başlıyor. Yaz aylarında Pandemi’nin seyrine göre daha esnek bir periyodik yapıda devam edecek seri sonbaharda daha düzenli bir gün ve saat diliminde yayınlarını sürdürecek.

9 Mayıs’taki ilk bölümünde Türkiye, Lübnan, Suriye ve Arjantin Ermeni toplumlarının zor durumdaki üyeleri yanısıra Ermenistan’a sığınmış göçmen ve diğer statüdeki Ermenilerin de pandemi dönemindeki durumları konuşulacak.

Yayın dili Ermenice ve İngilizce olan ve izleyicilerin Hyetert Facebook sayfası üzerinden soru da sorabilecekleri bu bölümde zaman zaman kimi konularda Türkçe özet de geçilecek. Programa Türkiye’den Yardım Koordinasyon Grubu Koordinatörü Haçik Canel Ayda Erbal’a gönderdiği detaylı notlarla katılırken, bu süreçte T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi ilan edilmiş Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Başhekimi Dr. Armenak Mezaduryan ise acil bir pandemi toplantısı nedeniyle katılamayacak. Yardım Koordinasyon Grubu Patrik Sahak II Hazretleri’nin talimatı ve takdisi ile başlatılmıştı,

Programın diğer konukları ise şöyle:

Suriye |Episkopos Armash Nalbandian, Şam Episkoposluk Bölgesi

Lübnan | Serop Ohanian, Howard Karagheusian Merkezi Başkanı, Bourj Hammoud

Arjantin | Dr. Khatchig Der Ghougassian, Siyaset Bilimci, Buenos Aires

Ermenistan | Sara Anjargolian, Diyaspora İşleri Yüksek Komisyonu Genel Başkanı, Yerevan

Saturday, 9 May 2020

Beirut, Damascus, Istanbul 18:00

Yerevan 19:00 | London 16:00

Buenos Aires 12:00 | New York 11:00

Los Angeles 08:00 | Sydney 01:00

Programa aşağıdaki linklerden ulaşılabilir

Youtube: HyeTertTV

Facebook: HyeTertLive