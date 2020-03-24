DUYURU 3 – CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİ

Corona Virüsü’nün neden olduğu salgın münasebetiyle cemaat içi dayanışmanın sağlanması amacıyla Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin talimatı ve takdisiyle koordineli çalışmalara başlanmış buulnmaktadır.
Yardımlaşma çalışmalarını koordine etmek amacıyla teşkil edilmiş olan çalışma grubuna aşağıdaki merkezlerdeki ilgili görevliler vasıtasıyla ulaşmak mümkündür.
Kumkapı Surp Asdvadzadzin Patriklik Kil.
Talin Galipoğlu 0212 516 2517
Bakırköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi,
Silva Nuyan, 0212 5716575
Feriköy Surp Vartanants Kilisesi,
Karin Çetin, 0212 2482913
Samatya Surp Kevork Kilisesi,
Lusin Özabrahamyan, 0212 5850193
Kadıköy Surp Takavor Kilisesi,
Mari Tekir, 0216 3360166
Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi,
Talin Berberyan, 0212 3277495
Üsküdar Surp Haç Kilisesi,
Baydzar Solak, 0216 5530250
Yeşilköy Surp Istepanos Kilisesi,
Vrej Nersesyan, 0212 573 0243
Yalnız yaşayan, yardıma ihtiyaç duyan ve yaşları itibarıyla sokağa çıkamayan cemaatimiz üyelerinin yukarıda belirtilmiş kiliselerimizdeki görevlileri aramaları durumunda kendilerine ulaşılacaktır.
Bu çalışmaların yürütülmesi için gönüllü yardımcılara ihtiyaç duyulacağı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle komisyon çalışmalarına katılarak sahada görev almak isteyen gönüllüler de aynı kiliselerdeki görevlilerle iletişime geçerek isimlerini ve iletişim verilerini bildirebilirler.
Bu kriz dönemi imanızı Tanrı’nın görkemi ve kişilerin tesellisi için işe çevirme zamanıdır.
PATRİKLİK SEKRETERYASI
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