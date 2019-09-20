Rafael Demircan hayatını kaybetti

Gençlerbirliği camiasının sevilen ismi, son yıllarda Avustralya’da yaşayan Ankaralı Ermeni Rafael Demircan yanık tedavisi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rafael Demircan Avustralya’da yaşadığı dinlenme evinde Gençlerbirliği maçını izlemek için yerel saatle 03.00’te televizyon karşısına geçti. Bu sırada yaşanan kazayla üzerine örttüğü pikenin alev alması sonucu vücudunun önemli bir kısmı yandı. Tedavi için hastaneye kaldırılan Demircan dün gece hayatını kaybetti.

Gençlerbirliği Kulübü Demircan’ın hayatını kaybetmesinin ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Camiamızın değerli ismi Rafael Demircan’ı kaybettik.

Yaşadığı Avustralya’da sabaha karşı Trabzonspor maçımızı izlemek için uyanan ve geçirdiği ev kazası sonucu hastaneye kaldırılan Rafael Demircan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kulübümüzün zor yıllarında üstlendiği sorumluluklarla tarihimizdeki müstesna yerini alan Rafael Demircan, Gençlerbirliği’nden hiçbir zaman kopmamış, Gençlerbirliği sevgisi ile yaşamıştı.

Başta Demircan Ailesi olmak üzere, sevenlerinin ve camiamızın başı sağolsun.”

Demircan sadık bir taraftarı olduğu Gençlerbirliği’nde yöneticilik de yapmış ancak camiadan buruk bir şekilde uzaklaşmış bir futbolsever. Demircan’ın o döneme dair anıları 2012 yılında Agos’ta yayınlanmıştı.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22938/rafael-demircan-hayatini-kaybetti

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