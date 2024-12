Yetvart Tomasyan’ı, “Tomo Abi”yi kaybettik

Aras Yayıncılık’ın kurucularından Yetvart Tomasyan hayatını kaybetti. 75 yaşında aramızdan ayrılan Tomasyan, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Tomasyan’ın cenazesi, 17 Aralık Salı günü saat 14.00’te Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’ndeki törenin ardından Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Tomasyan’ın ölüm haberini, kurucu ortaklarından olduğu Aras Yayıncılık duyurdu. Yayınevi, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yayınevimizin kurucularından, hocamız, her daim desteğimiz Yetvart Tomasyan’ı, hepimizin Tomo Abi’sini kaybettik. Tomo Abi yaşamını Ermeni toplumuna, kültürüne, edebiyatına adamıştı. Aras’ın kuruluşundan beri büyüyen koca çınar, onun emekleriyle kök saldı ve nice meyve verdi. Tomo Abi’nin azmi, mütevazılığı ve cesareti bize her zaman rehber oldu. Yayınevimizin sayfalarında, yayınladığımız her eserde izi vardı. Onu sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Elin her daim sırtımızda olsun Tomo Abi.”

1993’te Hrant Dink, Ardaşes Margosyan ve Mıgırdiç Margosyan ile birlikte Aras Yayıncılık’ı kuran Yetvart Tomasyan, yayınevinin kuruluşunu şöyle anlatmıştı: “Ermeni toplumu zor zamanlar geçiriyordu, sesi duyulmuyordu. Ermeniler sessizce, kabuklarına çekilmiş bir şekilde yaşıyordu. Bazen işler çığırından çıkıyordu, ama ne yapılabilirdi? Sonuçta biz büyük bir topluluk değiliz.”

Aras Yayıncılık, Ermeni toplumunu ve özünü, tarihini ve geçmişini Türkiye kamuoyuna sunma amacıyla kuruldu. Yayınevi esas olarak Ermeni yazarların Türkçeye çevrilmiş eserlerine, Türkiye’de yaşayan Ermeni yazarların Türkçe kitaplarına ve Ermenilerle ilgili kültürel ve tarihsel eserlere odaklanıyor. Ayrıca Ermenice kitaplar da yayınlayan Aras Yayıncılık, kuruluşundan bu yana 170’ten fazla kitabı okurla buluşturdu.

100 Lives Research Team’in [100 Yaşam Araştırma Ekibi] 2025 Aurora Ödülleri’nin adayları arasında gösterilen Yetvart Tomasyan’la yaptığı görüşmede, şöyle demişti Tomasyan: “Bizim işimiz ne ahlakî ne de fiziksel olarak kolay. Parmak sallamadan, konuyu gündeme getirmeye, bağırmadan, mümkün olduğunca mütevazı bir şekilde bir tartışma başlatmaya çalışıyoruz. Ama kaliteyi mütevazılığa feda etmiyoruz ve her zaman daha iyi kaliteye ulaşmaya çalışıyoruz.”

Tomasyan, “Çalışmalarımız sıradan insanlar için. Ancak akademisyenler bile çoğu zaman sorunlarımızdan habersiz. Ermeni sorununa değinerek halkı uyandırdık, muhtemelen şok ettik. Günümüzde birçok kişi bu işi yapıyor, ancak misyonumuz tamamlanmadı” demişti.

Yetvart Tomasyan için, 17 Aralık Salı günü saat 14.00’te Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Tomasyan törenin ardından Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1949’da İstanbul, Yedikule’de doğdu. Önce Samatya’daki Anarad Hığutyun Okulu’nda, ardından Üsküdar’daki Tıbrevank Lisesi’nde eğitim aldı. İstanbul Üniversitesi’nde okudu. 1971’de, Tıbrevank Lisesi’nde tanıştığı Payline ile evlendi. Bedros ve Mihran adında iki oğlu var.

