Message du pasteur Joseph Kassab, président du « Supreme Council of the Evangelical Community », représentant les Eglises protestantes de Syrie et du Liban

Chers partenaires en Christ,

Salutations de l’Avent depuis « une Syrie en transition »

Avec un minimum d’effusion de sang et une discipline surprenante, une ère politique de l’histoire du peuple syrien s’est achevée. Cette époque a profondément divisé les Syriens. Certains craignaient le changement, car il est porteur d’un avenir incertain, tandis que d’autres considéraient tout changement comme un meilleur lendemain. Certains voyaient dans la simple existence d’un État – n’importe quel État – le garant de la sécurité de ses citoyens, tandis que d’autres considéraient l’État actuel comme un instrument d’injustice, une entrave à la liberté à laquelle ils aspiraient. Seule une petite partie des Syriens a profité de l’État et l’a manipulé au niveau national et international à des fins personnelles. Ce groupe appartient au passé et l’on attend une nouvelle aube avec l’émergence d’un système politique plus large.

Ce matin, les factions armées de l’opposition ont achevé leur prise de contrôle de la capitale, Damas, et ont commencé à prendre pacifiquement et de manière coopérative le contrôle des institutions officielles des mains du Premier ministre. Depuis leur entrée dans Alep, les factions armées ont pris soin de rassurer les citoyens, y compris les minorités et les chrétiens, en les exhortant à ne pas avoir peur et en affirmant qu’aucun mal ne leur sera fait, puisque le but des opérations est uniquement de renverser le régime.

Ce matin, les prières dans nos églises se sont déroulées comme d’habitude, mais avec une participation limitée, car de nombreuses personnes restent craintives. La plupart des tirs entendus étaient des tirs de célébration plutôt que des tirs de combat.

Aujourd’hui marque le début d’un nouveau chapitre pour les Syriens, y compris les chrétiens, qui aspirent à construire une Syrie où tous les citoyens – sans distinction de religion, de confession ou de foi – jouissent de la sûreté et de la sécurité. Cette vision englobe un État qui incarne la liberté, la démocratie et la gouvernance partagée, avec des transitions pacifiques du pouvoir, dépourvues de violence. Elle envisage un État fondé sur la justice et l’État de droit, où tous les citoyens sont traités sur un pied d’égalité, quelle que soit leur appartenance. Cet État de véritable citoyenneté serait exempt d’idéologies politiques et religieuses dépassées qui ne correspondent plus aux principes d’un État moderne et progressiste. Il s’agirait d’un État qui panserait les blessures de ses citoyens et les ramènerait dans leur patrie et leurs foyers avec dignité et fierté.

Les défis de cette nouvelle phase sont nombreux et requièrent des efforts de collaboration pour établir un État exempt d’animosité, de vengeance et d’accaparement. Cette nouvelle phase appelle à l’identification d’un terrain d’entente entre tous les Syriens afin d’élaborer une vision unifiée de l’avenir de la nation. Dans le même temps, les Syriens doivent rester vigilants afin d’éviter de devenir des pions dans les jeux géopolitiques de nations poursuivant leurs propres intérêts.

Les chrétiens de Syrie ont toujours été des défenseurs de la paix et de la réconciliation. Ils se sont abstenus de recourir à la violence pendant les années de conflit et ont été profondément troublés par les scènes d’effusion de sang et de violence mutuelle qui se sont déroulées pendant 14 ans. Leur héritage est celui de l’amour et de la paix, qui a soutenu leur présence pendant plus de 1 400 ans aux côtés de leurs compatriotes musulmans. Le pouvoir n’a jamais été leur préoccupation première ; ils se sont plutôt concentrés sur leur rôle et leur présence en tant qu’agents de bonne volonté, servant de « sel et de lumière » dans une société dont ils font partie intégrante depuis plus de deux millénaires. Leur principale aspiration est de garantir leurs libertés – liberté de culte, d’expression et de contribution à la construction d’une société civile moderne caractérisée par la tolérance et l’amour.

Nous appelons nos partenaires qui se sont tenus à nos côtés – et continuent de le faire – pendant les années de crise à persévérer dans leurs prières pour la Syrie et son peuple. Nous vous exhortons à défendre l’avenir de la Syrie dans votre pays, en veillant à ce que cet avenir devienne un sanctuaire de sécurité, d’inclusion et de liberté pour les chrétiens, afin qu’ils puissent pratiquer leur foi sans oppression ni persécution. C’est le moment d’être solidaire de l’avenir des chrétiens de Syrie auquel nous aspirons tous.

Le chemin à parcourir sera sans aucun doute semé d’embûches, mais il ne pourra être parcouru sans notre partenariat dans la foi, la prière et le soutien mutuel.

Noël nous rappelle le profond mystère de Dieu incarné en tant qu’enfant parmi nous. Alors que certains, comme Hérode, ont cherché à le détruire, le Seigneur l’a protégé jusqu’à ce que sa mission soit accomplie. Puissions-nous nous efforcer de ressembler à la Sainte Famille, qui l’a nourri et soigné, lui permettant de grandir « en sagesse, en stature, et en grâce auprès de Dieu et des humains ».

Dans la paix du Christ,

Joseph Kassab

