ABD’de kilise skandalı: Sabrina Carpenter’in klip çekmesine izin veren papaz kovuldu

Ünlü şarkıcı Sabrina Carpenter’ın tartışmalı klibinin ardından yapılan soruşturma, papazın 1,9 milyon dolarlık fon yolsuzluğunu ortaya çıkardı. Kilise lideri görevden alınırken, olay sosyal medyada gündem oldu.

Beyza Çolak

New York Brooklyn’deki Our Lady of Mount Carmel Kilisesi’nin papazı Jamie Gigantiello, 1,9 milyon dolarlık yolsuzluk iddiaları ve diğer yönetimsel usulsüzlükler nedeniyle görevinden alındı.

MÜSTEHCEN İÇERİK TEPKİLERİ

Dünyaca ünlü şarkıcı Sabrina Carpenter’ın kilisede çekilen “Feather” klibi tartışmalara yol açtı. Video, kilisenin izniyle çekilmesine rağmen, “müstehcen” içeriği nedeniyle tepkilere neden oldu. Ancak asıl sorun, olayın ardından yapılan soruşturmada ortaya çıktı.

Brooklyn Roma Katolik Piskoposluğu, Gigantiello’nun kilise fonlarından 1,9 milyon doları, eski New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın danışmanı Frank Carone ile bağlantılı hesaplara yetkisiz şekilde aktardığını tespit etti. Yapılan açıklamada, fon transferlerinin piskoposluk politikalarını ciddi şekilde ihlal ettiği belirtildi.

Ayrıca, Gigantiello’nun kilise kredi kartını kişisel harcamaları için kullandığı, fonların bir kısmının uygun faiz oranlarıyla geri ödendiği ancak tam olarak belgelenmediği ifade edildi.



Kilise, “Kamu güvenini korumak ve Kilise’nin itibarını yeniden inşa etmek için gereken adımları atıyoruz” açıklamasını yaptı.



Gigantiello’nun idari görevleri tamamen elinden alınırken, yerine Piskopos Witold Mroziewski atandı.

ŞARKICIDAN GÖNDERME

Skandalın ardından Sabrina Carpenter, Madison Square Garden konserinde konuyla ilgili gönderme yaptı. Carpenter “Kahretsin, belediye başkanını nasıl suçlattığımı konuşalım mı?” dedi.