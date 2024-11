Kay Armen: 40’larda Amerika’yı fetheden Ermeni kadın

3 Kasım, Amerikalı-Ermeni şarkıcı Kay Armen’in (gerçek adı: Armenuhi Manukyan) doğum günü.

Kay Armen, 1915 yılında Chicago’da profesyonel bir güreşçinin ailesinde doğdu. 1940’lar ve 1950’lerde büyük bir popülerlik kazanan şarkıcı, yaklaşık 60 yıl süren kariyerinde filmlerde rol aldı, radyoda şarkı söyledi ve tiyatroda sahne aldı. Kay Armen, birçok şarkı yazdığı için aynı zamanda yetenekli bir söz yazarı olarak da anılmaktadır.

Bir Ermeni kadının radyodaki ilk konuşması Nashville, Tennessee’deki WSM’de gerçekleşti. Bir hafta içinde 12 programa çıkmayı başardı. 1940’ların sonlarında, NBC-Blue’da haftalık 15 dakikalık “Kay Armen-Songs” programını sundu.

Kay Armen, oyunculuk kariyerine 1959’da NBC’nin “Love and Marriage” dizisinde başladı, ardından “Get On Up” müzikalinde ve 1961’de “Hey, Let’s Twist” filminde rol aldı.

“Be Good to Yourself”, “My Love and I” ve “It’s a Sin to Cry Over You” gibi şarkıların da yazarıdır.

Kay Armen, 3 Ekim 2011’de 94 yaşında vefat etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/04/ABD-Ermeni-kadın/289296