Biden’ın mektubunda yer alan öneriler tartışılıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı’na yazdığı mektuplarda, Ermenistan’ın dış politika gündeminin önceliğinin tam olarak ne olduğunu söyledi.

Ermenistan Ulusal Meclisi “Sivil Sözleşme” Partisi üyesi Hripsime Grigoryan, parlamento brifinginde ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermenistan ve Azerbaycan liderlerine gönderdiği mektuplara ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecinde ABD’nin arabuluculuk çabalarının etkinleştirilmesine değindi.

Milletvekili, “Buna çok olumlu bakmak lazım. Ermenistan’ın tutumu, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecinin bir an önce tamamlanması ve barış anlaşmasının imzalanması yönünde. ABD Başkanı Biden, hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı’na hem de Ermenistan Başbakanı’na yazdığı mektuplarda bu konuyu dile getirerek, ABD’nin Güney Kafkasya’da istikrarın sağlanması ve bir an önce barış anlaşmasının imzalanması için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu kaydetti. Ermenistan’ın dış politika gündeminin öncelikli konusu da tam olarak bu; ABD dahil uluslararası ortaklarımızın barış anlaşmasının bir an önce imzalanması yönünde tavır alması.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili bunun çok önemli olduğunu ve Ermenistan’ın gündemine uygun olduğunu ifade etti.

Amerika’nın bu önerilerine ilişkin pek fazla ayrıntı açıklamayan vekil, bunların Biden’ın mektuplarında mümkün olduğunca açıkça belirtildiğini kaydetti. “Ve bunlar ayrı toplantılarda çalışma düzeni içinde tartışılıyor” dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/25/Biden-mektubu-Ermenistan-Azerbaycan/288727