«13h15 le dimanche» présenté par Laurent Delahousse diffuse un superbe docu-fiction sur Aznavour

Le 20 octobre, à l’occasion du centenaire de la naissance d’Aznavour, une série de quatre épisodes, « 13h15 le dimanche » présenté par Laurent Delahousse sur France 2, revient sur la success story du plus Français des chanteurs d’origine arménienne.

Particularité de ce docu-fiction : sa vie est racontée uniquement avec ses propres mots, à partir des nombreuses interviews qu’il a données.

Après ces huit mois de travail,

François-Julien Piednoir, le réalisateur, se dit impressionné par l’homme. « Ce qui est fascinant, c’est que C. Aznavour s’est battu à chaque époque de sa vie et que rien, jamais, n’a été acquis, dit-il. On lui reproche tout, toute sa vie, et cela continue lorqu’il réussi. On pointe du doigt alors son argent, ses voitures, les femmes… Mais il a surmonté tous ses obstacles et prouvé qu’il pouvait réussir. C’est une vraie leçon de vie pour tous. »

Beaucoup des acteurs choisis sont arméniens,

dont Norvan Kasparian Sarkissian,

qui interprète Aznavour jeune. Pour ceux qui n’auraient pas la possibilité de regarder ce doc, séances de rattrapage en replay sur France 2.

Reportage photo Lydia Kasparian

https://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=120396&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook