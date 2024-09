Dimanche plusieurs footballeurs Arméniens de l’AS Homenetmen blessés lors d’un match contre les Turcs du FC Turquoise

Dimanche 29 septembre dans l’après-midi, de graves incidents eurent lieu lors du match de football de D5 du district Drôme-Ardèche qui opposait les Turcs du FC Turquoise de Valence, au Arméniens de l’AS Homenetmen de Bourg-lès-Valence.

Alors que l’AS Homentmen (équipe 2) menait 2-0, des spectateurs Turcs ou franco-turcs ont envahi le terrain pour s’en prendre -selon les témoignages recueillis- violemment aux joueurs Arméniens. Des coups ont été portés et selon les premiers témoignages, des insultes racistes et anti-arméniennes étaient également entendus. La police est intervenue. Le match s’étant arrêté. Plusieurs joueurs de l’ASHomentmen, blessés, se sont rendus aux urgences du Centre hospitalier de Valence. Des joueurs et dirigeants ont déposé des plaintes au Commissariat de Valence. Selon « Le Dauphiné Libéré », le président du FC Turquoise, Kanber Yilmaz « arrivé en fin de rencontre a plus que regretté : « je n’en suis vraiment pas heureux de ce qui s’est passé. Qui a donné le premier coup, qui a donné le deuxième on ne le saura pas… ».

Ce grave incident a provoqué l’émoi de la communauté arménienne de Valence et de nombreuses organisations telles que la FRA Dachnaktsoutioun section « Kristapor Mikaélian » de Valence et le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche ont également émis des communiqués.

Ci-dessous celui du C24 (membre du CCAF Centre) :

COMMUNIQUE

Le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche condamne fermement les graves incidents entre le FCTurquoise et l’AS Homenetmen et demande des sanctions sévères et efficaces

Le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, organe représentatif des organisations et associations arméniennes, condamne fermement les graves incidents et la violence qui s’est produite ce dimanche 29 septembre lors du match de football de D4 du district Drôme-Ardèche entre l’AS Homenetmen et le FC Turquoise de Valence au stade Jean Germain à Valence.

Violences verbales racistes, propos anti-arméniens, coups et blessures physiques infligées aux joueurs de l’AS Homenetmen par les joueurs du FC Turquoise et les supporters du club , avec propos de haine anti-arménienne.

Ces incidents dépassent largement le cadre sportif car ils reflètent hélas une haine anti-arménienne savamment entretenue et attisée par la Turquie auprès de ses citoyens jusqu’en France. Cette haine est aujourd’hui à nos portes, dans un stade de football !

Une Turquie qui refuse toujours de reconnaître un passé genocidaire commis sur les Arméniens en 1915 continue à nier les crimes commis par ses ancêtres et désire étouffer la voix de ces survivants exemples d’intégration au sein de la république française.

La violence exprimée ce dimanche dans un stade de football par les joueurs et supporters du FCTurquoise dépasse ainsi largement le cadre sportif pour atteindre le monde politique.

On ne doit pas laisser passer cela, et ne pas prendre cet incident à la légère !

Aussi le C24 juge ces faits comme extrêmement graves et demande aux autorités compétentes, tant publiques que juridiques, ainsi qu’à la Fédération française de football, au regard du dossier lourd à notre sens, de prendre les sanctions exemplaires, nécessaires en pareille circonstance. Car au-delà des joueurs ou dirigeants de l’AS Homentmen agressés, la communauté arménienne de France étant avant tout visée.

Nous demandons instamment des mesures appropriés et efficaces afin que de tels faits graves ne puissent plus jamais se reproduire.

Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, dimanche 29 Septembre 2024

Krikor Amirzayan à Valence (Drôme)

Une nouvelle agression contre des citoyens français d’origine arménienne. Cette fois à Valence, pendant un match de ⚽️.



Ici, les mêmes joueurs du FC Turquoise arborant le signe des Loups gris. @BrunoRetailleau Il est grand temps de mettre fin à cette organisation fasciste ! pic.twitter.com/BxZuOEg5N9 — Comité de Défense de la Cause Arménienne – CDCA (@cdcaancfrance) September 29, 2024

Lors d'1 match de ⚽️ de district, des supporters turcs mécontents de voir leur équipe, le FC Turquoise, menée 2-0 par le club des franco-#armeniens de Valence (Homenetmen), ont agressé à l'arme blanche les joueurs d'origine arménienne. Ça s'appelle une agression à motif raciste. https://t.co/H44ho5yv06 — J-Christophe Buisson (@jchribuisson) September 29, 2024

