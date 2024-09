SOHBET KÖŞESİ: ERMENİ KOMİTACILARININ SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİDE YAPTILARI SUİKAST VE SOYKIRIMI SAFSATASI

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Ülkemiz; Son yıllarda iç ve dış düşmanlarımızın saldırıları karşısında binlerce şehit vermiş, on binlerce gazimiz yaşam mücadelesi vermektedir.

Bunu 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi anma programlarında daha kesin belgelerle öğrenmiş bulunuyoruz.

İç ve dış düşmanlarımız hepimizin malumu…

Bugün Ermeni soykırımı ile ilgili araştırmalarımı sizlerle paylaşmak istiyorum:

Ermenilerin iddia ettiği şekliyle 27 Mayıs 1915’te başlatılan ‘Ermeni Tehciri’ aslâ bir ‘Ermeni soykırımı’ hareketi değildir.

Ne olmuştu?

Ermenilerin Rus ordusunun himayesinde bir gecede Van’da 30 bin Müslüman Türk ve Kürdü katletmeşti.

Bu bardağı taşıran son damla olmuştu…

Bu olay üzerine İttihatçılar tarafından ‘Ermeni Tehcir Kararnamesi’ çıkarılmıştı.

Ermeni Tehciri, hiçbir şekilde bir soykırım ve katliam hareketi değildir.

Osmanlı Arşivleri ile Amerikan Millî Arşivleri, İngiliz, Rus, Fransız ve Alman arşivleri, bu süreçte kaybolan Ermeni sayısının 400 binin altında olduğunu ispat etmektedir.

Ermeni Komitacıları ise en az 1.5 milyon Müslüman Türkü görülmemiş bir vahşetle katletmiştir.

Bütün bu gerçeklerle rağmen Ermeniler her yıl lobiler oluşturulmakta ve Türklerin Ermeni katliamı yaptıklarını dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar.

Geçmiş yıllarda doğu’daki isyanın altında da Ermeniler vardır.

Hatta PKK’ nın Türkiye’de yaptığı kahpece saldırıların altında ermeni parmağı da vardır.

Ermeniler tarihte Türk düşmanlığı ile bilinmektedir.

Ermeniler tarihte bir padişaha bombalı suikast yapacak kadar ileriye gitmişlerdir.

Sultan Abdülhamit’e yapılan bombalı saldırıdan söz etmek istiyorum:

Ermenilerin ülkemiz üzerindeki kötü emellerini tarihte hep gördük.

Bu kötü emellerden biri yukarda belirttiğim şekilde Sultan İkinci Abdülhamit’e yapılan suikasttır.

Bu suikastın sebebi; Ermenilerin tam 6 vilayetimizi içine alan bir Ermeni devleti kurmak istemelerine karşı Abdülhamit’in bu devletin kurulmasına izin vermemesidir.

Ermeni komitacıları, kurmak istedikleri Ermenistan hükümetine izin vermeyen padişahı ortadan kaldırdıktan sonra Babıâli’yi, Galata Köprüsü’nü, Tünel’i, Osmanlı Bankası’nı, yabancı sefarethaneleri ve pek çok resmi – özel kuruluşları havaya uçurarak ihtilal çıkartacak, Avrupa devletlerinin askeri müdahalesini sağlayarak, Ermeni devleti kuracaklardır.

Amaç budur.

Sultan İkinci Abdülhamit, Yıldız Camii’nden çıkarken kendisine bombalı suikast düzenlenmiştir.

Suikastın elebaşları Troşak ismindeki Ermeni İhtilal Cemiyeti reislerinden Hristofor Mikaelyan, Rabina Kayın ve Konstantin Kabudyan isimlerindeki üç Rus Ermeni’sidir.

Bunlar Beyoğlu’ndaki Moroviç apartmanında bir ay kalıp İstanbul’daki adamlarını teşkilatlandırmışlardır.

Sünger kumpanyası memurlarından, Belçikalı anarşist Charles Edouard jorris, bomba olayının en önemli kişisidir.

Rus Ermenileri İstanbul’da kaldıkları bir ay zarfında Selamlık seyrine giderek, Yıldız’daki Hamidiye Camii’nden arabasına binen Sultan Abdülhamit’in Dış kapı önüne tam bir dakika kırk iki saniyede geldiğini tespit etmişler ve tekrar Avrupa’ya dönmüşlerdir.

Viyana’da saatli bombanın konduğu zarif bir araba yaptırmışlardır.

100 kilo ağırlığındaki Machine infomale adlı bombanın konduğu bu zarif araba ve suikastçılar, olay günü Yıldız’a giderek Dış kapı civarında durmuşlar ve Sultan Abdülhamit Han’ın çıkmasını beklemeye başlamışlardır.

Sultan Abdülhamit namazdan sonra saraya dönmek için camiden çıkarken Şeyhülislam Celaleddin efendi ile o gün gerektiğinden fazla konuşunca dışarı çıkmadan bomba patlamış ve İstanbul’un en uzak semtlerinden bile duyulan müthiş bir ses çıkarmıştır.

Bu olayda, 26 kişi ölmüş, 58 kişi yaralanmış, 20 at ölmüş ve birçok araba parça parça olmuştur.

Sultan Abdülhamit olaydan sonra köşkte elçileri kabul etmiş ve onlarla olağan görüşmelerini yapmıştır.

İşte Abdülhamit’e karşı yapılan ve “bomba olayı” olarak isimlendirilen Ermeni suikastının gerçek içyüzü budur.

AİHM’ nin Ermeni Soykırımı masalını sonlandırılması en büyük temennimizdir.

Hoşça kalınız

