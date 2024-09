İsmini aldığı Akdamar Adası’nı ilk defa gören Ermeni asıllı Tamara gözyaşlarına hakim olamadı

İstanbul’da yaşayan Ermeni asıllı Türk vatandaşı Tamara Telli, ismini aldığı Akdamar Adası’nı ilk defa görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Van’ın Gevaş ilçesinde yer alan Akdamar Adası, Pazar günü 12’nci Ermeni ayinine ev sahipliği yaptı. Adada yapılan ayini görmek için dünyanın farklı yerlerindeki Ermeniler Van’a adeta akın ederken, Akdamar Adası’nı ve Akdamar Anıt Müzesi’ni görmek için İstanbul’dan gelen Ermeni asıllı Türk vatandaşı Tamara Telli (57) için de ayinin yanı sıra adanın özel bir anlamı vardı.

İsmini aldığı Akdamar Adası’nı ilk defa görmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşayan ve İHA’ya açıklamada bulunan Tamara, çok güzel duygularla adaya geldiğini ifade ederek,“Babam ‘Tamara’ ismini koymuş, Akdamar’ın isminde. Zaten ‘Tamara’ ismi Ermeni kızlarının ismidir. Çok kötüyüm şu an. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Çünkü doğduğum günden beri bunu hayal ediyorum. Nasip oldu. Çok güzel duygular içindeyim” dedi.

“Ben bu kadar güzel olduğunu beklemiyordum. Çünkü çocukluğumuzdan beri fotoğraflarda yıkıntı halini biliyordum. Bu yüzden hem onarılmasından hem restorasyonundan dolayı devletimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

