Dışişleri: Ermenistan, 10. barış anlaşması öneri paketini Azerbaycan’a teslim etti

1 Eylül’de Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan Prag’da düzenlenen “GLOBSEC” konferansı çerçevesinde düzenlenen «Armenia and the EU: Priorities, Partnerships, and Paths Forward» başlıklı panele katıldı.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı konuşmasında Ermenistan’ın dış politikasına değinerek, Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemenliğini, uluslararası sınırları ve demokrasiyi korumaya yönelik çeşitlendirmenin önemini vurguladı.

AB ile işbirliği bağlamında Vahan Kostanyan, Ermenistan ile AB üye ülkeleri arasında kurulan aktif siyasi diyalog ve işbirliğinin sağlam temellerine dikkat çekerek, hem ikili formatta hem de AB platformunda ortaklığın derinleştirilmesine yönelik önemli umutların varlığını kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ermenistan-AB ilişkilerinin mevcut dinamiklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ermenistan-AB işbirliğinin derinleştirilmesine ve Ermenistan’ın dayanıklılığının güçlendirilmesine yönelik yeni bir ortaklık gündeminin oluşturulmasının yanı sıra demokratik reformların uygulanmasının önemine vurgu yaptı. Ermenistan-AB Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması’nın (CEPA) ve bunun sosyo-ekonomik zorlukların ele alınması bağlamında uygulanmasının önemi vurgulandı.

Bölgesel gelişmeler de ele alındı.

Bakan yardımcısı, Ermenistan’daki AB gözlem misyonunun bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki rolünü çok takdir etti.

Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin çözüm sürecine değinen Vahan Kostanyan, Ermenistan’ın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının 10’uncu paketini Azerbaycan tarafına teslim ettiğini kaydetti. Bakan yardımcısı, Ermenistan’ın Güney Kafkasya ve bölgede barışı tesis etmeye hazır olduğunu yineledi.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ermenistan hükümeti tarafından geliştirilen “Barış Kavşağı” programını sunarak, Ermenistan’ın egemenlik, yargı yetkisi, karşılıklılık ve eşitlik ilkelerine dayalı bölgesel kanalları açmaya hazır olduğunu teyit etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/02/Ermenistan-10-barış-anlaşması-öneri-paketini-Azerbaycan/283670