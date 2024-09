M.K ATATÜRK, FENER RUM PATRİKHANESİ FESAT YUVASIDIR (5)

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Vedat Çalık

Ruhban Okulu Bahane Hedef; Lozan’ı Delmektir.!



Fener Rum Patriği Bartholomeos’un son günlerde yeniden kaşıdığı ekümeniklik iddiası üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Emekli Amiral Dr Cihat Yaycı Sümela’da ayin konusunda da kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Sümela Manastırında ayinlerin 2010 yılında Fettullah Gülen Örgüt Yöneticileri tarafından Dinlerarası diyalog denilerek başlatıldığını ifade eden Dr Cihat YAYCI bu ayinleri yöneten Fener Rum Patriği Bartholomeos’un “Pontus soykırımı” demeye, bölgede Pontusçuluğu kaşımaya başladığını söyledi.

Ayinlerin Trabzon’un fetih yıl dönümü olan 15 Ağustos‘a denk getirilmesine de dikkat çeken Amirel Dr Cihat YAYCI,

‘’ Patrik Barthelemeos, Gökçeada, Bozcaada ve İstanbul dışında hiçbir faaliyet gösterememesine rağmen Sümela Manastırı’nda ayin yaptı. Şuandaki Kültür ve Turizm Bakanı ayine katıldı. Hem de Fatih Sultan Mehmet Hanın Trabzon’u fethettiği günlerde yapıyorlar bu ayini. Buna Turizm Bakanı da ‘turistik’ diyor. Allah aşkına olur mu bu?”

Bu patrik denilen papaz da bunu öyle bir şova dönüştürüyor ki; Ukrayna’dan adam getiriyor, Gürcistan’dan adam getiriyor, Yunanistan’dan adam getiriyor ve ‘Bunların hepsinin patriği benim’ diyor. Yakasında da ‘Ekümenik Patrik’ sıfatıyla da dolaşıyor, kimse de buna ‘dur’ demiyor.

2010 yılında Dinlerarası diyalog safsatasıyla başlamıştır bu. Bunun başını çeken kimdir? FETÖ…

2010 yılına kadar Sümela’da bir ayin yapılmasına asla müsaade edilmiyor şimdi FETÖ ile mücadele deniliyorsa artık bu ayinlere müsaade edilmemesi lazım.

Bunların hepsi Türkiye‘nin bünyesine salınmış kanser hücreleridir.

Adam, Pontus bayramı, Pontus soykırımı diyor. Nerede diyor bu kara papaz bunu? Sümela’da diyor.

Türk milletine hakaret ediyor ve kimseden ses yok!

Pontus neresidir?

Pontus bayramı nedir?

Pontus bayramında kemençe olmadan olmaz diyor.

Sümela’da davetlisi sınırlı tutulan ayinde Yunan devlet televizyonu canlı yayın yapıyor.

TRT, bir cuma namazında Batı Trakya’dan veya Atina’dan naklen yayın yapsın bakalım yapabiliyor mu?

Bu ayinler Trabzon’un Fetih gününe de özellikle denk getiriliyor ve Trabzon Pontus’ mesajı veriliyor ve Pontus Bayramı olarak kutlanıyor.

Bu ayinle Lozan Antlaşması’na göre Fatih Kaymakamlığı’na bağlı olarak yalnızca Gökçeada, Bozcaada ve İstanbul’daki Ortodokslardan sorumlu olan Fener Rum Metropolitliği yetkisini aşmaktadır.

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 2010 yılına kadar, 88 yıl boyunca, sadece müze olan Sümela Manastırı’nın ibadet ve ayinlere açılmasının hiçbir mantıklı anlamı yok. Çünkü bölgede Ortodoks Hristiyan cemaat yok.

Patrikhane faaliyetlerinin Lozan Anlaşması sınırları içerisinde kalması Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü için son derece önemlidir.

ABD destekli bir Ortodoksluk projesi yürürlükte ABD’nin Türkiye’den Fener patriğinin Türk vatandaşı olma şartını kaldırmasını istemesi de Fener’i Türkiye’nin içinde bir tür dini ABD Üssü’ne dönüştürme amacından kaynaklanmaktadır.

Patrik’in bu ziyaret ve girişimleri, ABD ile Rusya arasındaki mücadelenin dini boyutudur. Malum Fener Rum Patrikhanesi ABD desteklidir.” İfadelerini kullandı.

ÖD KORKUSU SÜMELE MANASTIRINDA AYİNİ BİR HAFTA ERTELETTİ.

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın çabaları sonuç verdi.

Fener Kilisesi Başpapazı Bartholomeos, Sümela Manastırı’nda yapılması planlanan sözde ayin, özde ekümeniklik ve Pontus propagandasına başkanlık yapmayacağını açıkladığı Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda yapılan Meryem Ana ayininde Fener Rum Patriği Bartholomeos ‘’ ÖD KORKUSUNDAN ‘’ dolayı ilk defa bu sene yer almadı.

İlk defa 2010’da yapılan ayin, her sene Fener Rum Patriği Bartholomeos’un katılımıyla düzenleniyordu.

Yaşanan tartışmaların ardından Bartholomeos, bu yıl ilk defa ayine katılmama kararı aldı. Bu yıl ki ayini yöneten Patrik Stefanos Dinidis, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a emeklerinden dolayı teşekkür etti.



BU FOTOĞRAFA ÇOK İYİ BAK BARTHELEMEOS….



Çizeri basanı, kesin olarak tespit edilemeyen şimdiye kadar sadece bir örneği Sahan Nedret İşli’de görebildiğimiz bu tarihi resmin İstanbul Menşeli ve 2. Meşruriyet’in getirdiği özgürlük ortamının bir eseri olduğu düşünülmektedir.

Bu resimde aynı özellikleri tarif edilen başkaları da 1911’de Cibali’de Aya Nikola Kilisesi’nin avlusunda satılırken ele geçirilmiştir.

Satıcı Ligor ifadesinde tarihe ışık tutan bu resimleri Beyoğlu Kule Kapısı’nda Yunanlı Kitapçı Yerasimos Aleksandratos’tan aldığını söylüyor.

Kitapçı Yerasimos’un kendi eseri olarak basım ruhsatı aldığı Rumca İncil bastığı maatbası var. Afişleride bu matbaada bastığı muhtemeldir. Levhanın numaralı yazılarının Rumcada tercümesi şu şekildedir.

1 Numara : Vatan ve İnanç Mücadelesi

2.Numara: Patrik V. Gregorius

3.Numara: İşte hayatımı vatan uğruna feda ediyorum.

4.Numara: Karakuullukçu

5.Numara: Yahudi

6.Numara: Kaleci?

7.Numara: Postacı?

8.Numara: Çingene

9.Numara: Balat Bostancı Hapishanesi’nde mahkum olan başrahipler

10.Numara: Yahudiler Aziz Lipsanon’u ( Patriğin cesedini istiyorlar ) Dimitrakis nam-ı diğer Gavur Hasan Yahudilerin kafasını kesiyor. Yahudiler Patriğimizi Sürüklüyor

11.Numara: Kutsal Emanet teslim alınıp ( İdam Edildikten Sonra cesedi Haliç’e atılan Patriğin cesedi ) Odesa’ya getiriliyor.

13.Numara: Bostancı

12.Numara: Thrasivoulos

13.Numara: Bostancı

14.Numara: Dimitrakis Namı diğer Gavur Hasan

15.Numara: Fener Rum Patrikhanesi ( KİN ) Kapısı

16.Numara: Kasımpaşa

Söz Başı Yerine,,,

“Ecumenical Ptariarch and Archishob of Constantinopol and New Rome”

Προτού ονειρευτείτε τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου και Οικουμενικού Πατριάρχη Νέας Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως, ρίξτε μια καλή ματιά, Βαρθελεμαίο, σε αυτό το πορτρέτο που κατασχέθηκε ενώ πουλήθηκε στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.

Γιατί η Ιστορία επαναλαμβάνεται…

Yeni Roma’nın ve Konstantinophol’ün Baspiskoposu ve Evrensel Patriği unvan hayalleri kurmadan önce Aya Nikola Kilisesi’nin avlusunda satılırken ele geçirilen bu potreye iyi bak Barthelemeos,

Çünkü Tarih Tekerrürden İbarettir

https://www.ilkekocaeli.com/makale/21469820/vedat-calik/mk-ataturk-fener-rum-patrikhanesi-fesat-yuvasidir-5