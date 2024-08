M.K ATATÜRK, FENER RUM PATRİKHANESİ FESAT YUVASIDIR (3)

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Vedat Çalık

Ruhban Okulu Bahane Hedef; Lozan’ı Delmektir.!

Balkanlar’daki Ortodoks Osmanlı tebaasının ayaklandırılarak, bu coğrafyanın kan gölüne çevrilmesinde de Fener Rum Patrikhanesinin faaliyetlerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir.Hatıralarında Patrikhane’den “fesat ve nifak” yuvası olarak bahseden Rauf Orbay Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan durumdan yararlanan Patrikhane’nin Osmanlı hükümetine karşı yürütülecek olan her türlü faaliyetin merkezi olarak ortaya çıktığından bahsetmektedir.Yunan ordusunun Anadolu’ya ayak basmasıyla birlikte, bağımsızlığını ilân eden Patrikhane Anadolu’daki Yunan ilerleyişinin en önemlisimgelerinden birisi hâline gelecektir.Bugünkü hukuki statü Lozan Antlaşması’yla belirlenen, Fener Rum Patrikhanesi Cumhuriyet yıllarında da; Yunanistan, ABD, İngiltere ve SSCB’nin siyasî emelleri doğrultusunda faaliyet gösteren bir kurum olmaya devam etmiş, ihanetten geri durmamıştır.Osmanlı’nın son döneminden günümüze kadar; Türkiye’nin millî egemenliğine ve içişlerine müdâhale aracı olan Patrikhane ile ilgili sorunları şu şekilde sıralayabiliriz:Türk Millî Mücadelesi’nin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve millî egemenliğin uluslararası camia tarafından kabulünü sağlayan Lozan Antlaşması’nda, Azınlık Hakları ve Patrikhane’nin statüsü önemli bir yer tutmuştur.Azınlıkların varlığı ve hakları kabul edilmekle beraber, Fener-Rum Patrikhanesi azınlığın kilisesi olarak tanınmıştır. Patrikhane’nin siyasî, idarî ve yargı ile ilgili yetkilerine son verilerek, sâdece dinî bir kurum olarak kalması sağlanmıştır.Bir azınlık kilisesinin ruhani lideri olarak görev alanı, gerek ulusal gerekse uluslararası yasa ve antlaşmalar gereğince belirlenen Bartholomeos, yurtdışında ve Türkiye’de katıldığı bütün toplantılarda: “Ecumenical Ptariarch and Archishob of Constantinopol and New Rome” ( Yeni Roma’nın ve Konstantinophol’ün Baspiskoposu ve Evrensel Patriği) unvanını kullanmaktadır.Ekümenik (Evrensel Patrik)liği Türkiye ve Lozan Antlaşması’na imza koyan ülkeler tarafından kabul edilmeyen Bartholemeos; sorumlu olduğu yasaları ve uluslararası taahhütleri ihlâl etmektedir.

LOZAN’I DELME GİRİŞİMLERİDE BULUNAN BARTHELEMEOS KİMDİR ?

Patrik I. Bartholomeos, 29 Şubat 1940 tarihinde Zeytinliköy, Gökçeada‘da doğmuştur.Asıl adı Dimitris Arhondonis‘dir. Babası Christos Archontónis, annesi MeropeArchontónis’dir. Zaharo- Taso Anastasiadis, Niko Arhondoni, Andon Arhondoni adlarında 3 kardeşi vardır.Rum kökenli olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Heybeliada Ruhban Okulu‘nu birincilikle bitirmiş olup diplomasını dini törenle bütün mezunlar gibi “Kin Kapısı” önünde almıştır. Patrikhane’nin sağladığı burs ile yurtdışında İtalya, Roma‘da Pontifical OrientalInstitute ile İsviçre, Bossey’de The Ecumenical Institute ve University of Munich‘de eğitim görmüştür.Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye’ye gönderilerek bir gecede Fener Rum Patrikhanesinin Başpapazı olan ve cumhuriyet tarihinin en karanlık patriği Athenagorastarafından keşfedilerek yetiştirilen kişinin adıdır Papaz Barthelemeos… Lozan’da yetkileri kaldırılan Patrikhane, yalnızca İstanbul Rumlarının dini ihtiyaçlarını karşılamakla görevli, Fatih Kaymakamlığı’na bağlı bir Türk Kurumu haline getirilmiş olsa bile;‘’ Bartholomeos, açıkça “Patrikhane ekümeniktir ve sorumluluğu sadece İstanbul ve Türkiye ile sınırlı değildir” demekte ve bu söylemleri neticesinde Lozan kazanımlarını delme eyleminde bulunarak Lozan kazanımlarımız ile birlikte Anayasamıza karşı suç işlemektedir.Seçilen Fener Rım Patrikleri, Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereğince, idari açıdan Fatih Kaymakamlığı’na, Fatih Savcılığı’na ve İstanbul Valiliği’ne muhataptırlar.Türkiye’de en yüksek muhatabı İstanbul Valisi olan patriğin, ABD Başkanları ve AB yöneticileriyle yaptığı tartışmalar yaratan görüşmeleri, aslında Lozan’ı ihlâl etmekten duydukları karşılıklı zevki göstermektedir…(Devam Edecek)

https://www.ilkekocaeli.com/makale/21454822/vedat-calik/mk-ataturk-fener-rum-patrikhanesi-fesat-yuvasidir-3