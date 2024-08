İzmir Efes’te Meryem Ana’nın Göğe Alınışı Bayramı

İzmir Selçuk Bülbül Dağı’nda bulunan Meryem Ana Evi’nde, 15 Ağustos tarihine denk gelen günde, Bakire Azize Meryem Ana’nın Göğe Alınışı Bayramı görkemli bir şekilde kutlandı.

İlk olarak sabah saat 10:00’da Şapelden çıkarak Meryem Ana Evi’nin yakınındaki sarnıcın karşısında bulunan alana doğru giden tören alayı ile birlikte, turfanda üzüm ve incir ve de ekmek ve gevrek, İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Mons. Martin Kmetec tarafından takdis edildi.

Ardından Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransa Episkoposlar Kurulu Başkanı Monsenyör Eric de Moulins-Beaufort tarafından yönetilen Efkaristiya Ayini gerçekleşti. Mons. Martin ile Türkiye Keldani Başepiskoposu Mons. Sabri Anar törene eşlik ettiler. Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği Sekreteri Başkeşiş Arnaud du Cheyron, İzmir Anglikan Kilisesi’nden Peder James Buxton, İzmir Ermeni cemaatinin Diakonu Ari Ekinciyan, bir Ermeni katolik temsilcisi, İsviçre’den gelen Süryani Ortodoks Papazı Abuna Gherghis, İzmir’de farklı kiliselerden ve Antalya’dan Rahipler de ayine katıldılar. Ayrıca Meryem Ana Evi Derneği’nin Başkanı Noel Micaleff de kutlamada yer aldı.

Türkiye’de Paraguay Büyükelçisi sayın Ceferino Valdez Peralta, Belçika’dan ve Fransa’dan Keldani grupları, İtalya’dan ve bazı Avrupa ülkelerinden başka Hristiyan cemaatlardan gelenler de vardı.

Günlük Mektubu’ndan sözler okunduktan sonra, Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözleri Peder Ari Ekinciyan okudu.

Sonra Monsenyör Eric de Moulins-Beaufort vaaz verdi. “Kardeşlerim, umut ve azim zamanları vardır… Dünya genelinde ülkeler arasında ve ülkeler içinde kargaşa, endişe ve gerginliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz.” sözlerle başladı.

“…Ama bu Göğe Alınış gününde, kardeşlerim, her şeyden önce Allah’ın umudunu ve sebatını kutluyoruz. Allah’ın umudu, çünkü Allah’ımız, yaşayan Allah, kendisini İbrahim’e ve Musa’ya, İsrail halkına açıklayan ve İsa’da bize gelen ve bize Kutsal Ruh’u gönderen Allah, tek olan Allah, bizim için yüksek ve büyük hedefler koyar. Her birimizi sonsuza dek kendisiyle birleştirmek istiyor. Yaşamımızı, bizimle paylaştığı yaşamı, bizim için ve herkes için canlı kılmak ister ve her birimize merhametini uzattığı oğlu ya da kızı olarak bakmaktan asla vazgeçmez. Meryem’in Göğe Alınışı’nda, çoktan tamamlanmış olan bu işi, sevgili Oğul İsa’nın Meryem için ve hepimiz için onunla ve bir anlamda onun aracılığıyla elde ettiklerini düşünür ve kutlarız” dedi.

Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransa Episkoposlar Kurulu Başkanı Mons. Eric de Moulins-Beaufort

“…Bu gün, bu yerde, bunu anlıyor, buna hayranlık duyuyoruz: Allah Meryem’e bir mesaj, bir fikir ya da bir dünya görüşü emanet etmemiş, ondan şekillendirdiği insan doğasını kendisine açmasını ve sevgili Oğlu İsa’da ve İsa aracılığıyla bizleri teker teker yaşama kavuşturacak özgürlükleri açmak için onunla birlikte çalışmasını istemiştir. Bu Göğe Alınış Bayramı’nda, insanlık tarihinin, Allah ile insanlık arasındaki karşılaşmanın tarihinin, sevinçli anların yanı sıra görkemli anların gelebilmesi için acı dolu anlardan oluşan bir tarihin sona ermediğini itiraf ediyoruz. Ruhu ve bedeniyle, tüm insanlığıyla yüceliğe erişen Meryem’de, Allah’ıyla tam bir birlikteliğe girmek için insanlığının bir parçasını geride bırakmayan, bunun yerine Göğe Yükseliş gizeminde Oğlu’nun tüm suretine bürünen Meryem’de, iki yönlü bir gerçeği düşünüyoruz:

-İnsani çabalarımızda hiçbir şey yararsız değildir, en önemsiz olanlar kadar en asil ve ilgi çekici olanlar da, her anımızı yaşayan Allah’ıyla olası bir karşılaşma olarak yaşama çabalarımızda hiçbir şey yararsız değildir; tam tersine, tüm çabalarımız, hatta en önemsiz olanları bile, Allah’ın bize yapacağı nihai çağrıya hizmet edebilir…

…-Ancak insan eylemlerinin hiçbiri kendi sonunu sağlamaz. Hiçbiri hedefine mükemmel bir şekilde ulaşamaz. Hiçbiri tüm istenmeyen ve arzu edilmeyen etkilerden arınmış değildir. Tamamlanmayı Meryem’de düşünürüz; Aziz Pavlus’un yapmamıza yardım ettiği gibi, ölmüş ve dirilmiş İsa’da ve böylece bedenimizin en mahrem yerinde onunla ilişkili olan kişide düşünürüz; tamamlanma sadece yukarıdan, bir başkasından, “sevgisi çağdan çağa uzanan” Birinden, bize umut dolu gelmekten asla vazgeçmeyen ve azmi kusurlu olmayan Birinden gelebilir” söyledi.

Ayin sonunda Monsenyör Martin Kmetec teşekkür mesajında hem Monsenyör Eric de Moulins-Beaufort hem de Monsenyör Sabri Anar’a derin şükranlarını sundu.

Soldan sağa: İzmir Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec, Reims Başepiskoposu Monsenyör Eric de Moulins-Beaufort ve Türkiye Keldani Başepiskoposu Monsenyör Sabri Anar







Mabedin Rektörü Peder Robert Bondea’ya, Kapusen Rahipler Topluluğu’na ve “Meryem ve Havari Yuhanna’nın Öğrencileri” Cemaat’ine bu mabetteki pastoral ve ruhani hizmetleri için teşekkürlerini bildirdi. Ayrıca Meryem Ana Evi Derneği ve jandarma olmak üzere emniyet personeline teşekkür etti.

Tören bittikten sonra cemaat Meryem Ana Evi Derneği’nin bahçesinde, dernek tarafından verilen ikram için davet edildi. Tüm gün binlerce ziyaretçi Meryem Ana’nın ulusal kutsal hacılık alanına geldi.

(Nathalie Ritzmann, SAT-7 TÜRK/İzmir)

