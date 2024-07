AK Parti İl Başkanı Şahin: Bize Ermeni Soykırımı Suçlaması Yapanlar Batının Ajanlarıdır!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, Srebrenitsa Soykırımı anma günü kapsamında yaptığı açıklamada, Türk milletinin olarak tarih boyunca birçok katliam ve soykırıma maruz kaldığını ifade etti. Şahin, “Türk milletine sözde Ermeni Soykırımı suçlaması yapılmaktadır. Bize bu soykırımı yapıştırmak isteyenler, soykırımcıların ta kendisidir.” dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları, Srebrenitsa Soykırımı’nı anma amacıyla Anıt Park’ta resim sergisi açtı. Sergiyi ziyaret eden AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, burada önemli açıklamalarda bulundu.

“İÇİMİZDEKİ BEDHAHLAR, BATININ AJANLARIDIR”

Türk milletinin olarak tarih boyunca birçok katliam ve soykırıma maruz kaldığını dile getiren Başkan Şahin, “18. ve 19. yüzyıldan itibaren çekildiğimiz bütün coğrafyalarda katliam ve soykırıma maruz kalmış bir milletiz. Mora Yarımadası Müslüman Türk kimliğinden bir soykırım ile arındırıldı. Etnik temizlik yapıldı. Balkanlar, bizim için çok acı katliam anılarıyla doludur. Bir yüzyıl geçti, Birleşmiş Milletler kuruldu. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar tanımlandı ancak görüyoruz ki yeryüzünde yalnızca Yahudilere karşı işlenmiş soykırım suçu kayda değer bulunuyor ve tepki buluyor. 20. yüzyılların hemen sonlarında, 1992’de Hocalı’da Azerbaycan Karabağ topraklarında yapılan Ermeni soykırımı ne yazık ki dünyanın gözü önünde gerçekleşti ve dünya sessiz kaldı. Srebrenitsa’da yapılan katliam gibi binlerce Müslüman, Boşnak katledilmiştir. Üstelik Birleşmiş Milletler Hollandalı askerlerin gözü önünde gerçekleşti. Amaç etnik temizlikti, Bosna’da Müslüman Boşnak bırakmamaktı. Şimdi etnik temizlik yaptıkları bölgede hak ve egemenlik iddia ediyor Sırplar. Ama ne yazık ki bu necip millet, Balkanlardan Kafkaslara her yerde savaş sonu katliamlar yaşamışken bize yapıştırılan sözde Ermeni Soykırımı ile uğraşmak zorunda bırakılıyoruz. Bize bu soykırımı yapıştırmak isteyenler, soykırımcıların ta kendisidir. Ama içimizde yerli işbirlikçileri vardır. Anayasa profesörleri vardır. Siyasetçiler vardır. Her yıl Ermeni Soykırımı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin özür dilemesi gerektiğini savunan Ermeni lobisini yapan hainler vardır. Bugün Srebrenitsa katliamının yıl dönümünde bunlardan bir kelime duyamazsınız ve duyamayacaksınız. Suriye’de, Irak’ta yaşanan savaş suçlarına da bunlar kulak tıkamışlardır ama utanmadan Türk Ordusu’nun kendimizi ve sınırlarımızı savunmak için yaptığımız operasyonlarda kimyasal silah kullandığımız iftirasını atacak kadar da aşağılık insanlardır. Bunların bir kısmı meslek örgütlerinin başında, bir kısmı siyasetçi olarak TR700 koduyla siyaset yapmaktadırlar. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde bahsettiği içimizdeki bedhahlar bunların ta kendileridir. Müstevilerin bugünkü temsilcileridir. Atilla İlhan’ın tabiri ile batının etki ajanlarıdır. Onlar ne Hocalı katliamını yüreklerinde hissederler ne de Srebrenitsa katliamını. Biz Türk milleti, yeryüzüne nizam vermek amacıyla nizam-ı alem ülküsüyle tarihte yerimizi almışızdır. Gönül coğrafyamızda meydana gelen her katliam bizi ilgilendirmiştir.”

Şeyda YEŞİLÇAY

https://www.afyonturkeligazetesi.com/ak-parti-il-baskani-sahin-bize-ermeni-soykirimi-suclamasi-yapanlar-batinin-ajanlaridir/72768/