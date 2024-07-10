Haldun’un ardından…

KADİR AKIN

Haldun Karyol olarak mücadele yaşamını sürdürdü ve Harutyun Karyolacıyan olarak gidiyor.

4 yıl önce kayıt altına aldığımız bir konuşmasında, annesinin bulunduğu Atina ‘da ve Yugoslavya’da bir müddet yaşadığını anlatmıştı.

1983 yılında tekrar İstanbul’a gelip örgütle yeniden bağlantı kurmuştu. Anlatımına göre bir süre sonra Azmi Pat ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelecek ve bazı eylemlerde birlikte olacaklardı.

Sonunda kimi arkadaşlarıyla birlikte yakalanmıştı. Epey bir süre cezaevinde yattığı biliniyor.

Tanışıklığımız eskilere dayansa da , Paramaz kitabımla ilgili çalışırken onlarca sayfa Ermenice dökümanın Türkçeye çevrilmesi sırasında yakınlaştık. Gerçekten bana çok yardımcı olmuştu.

Onu tanıyan kimi arkadaşlar huysuz, aksi ve inatçı birisiydi deseler de, ne hikmetse bu yanlarını bana göstermedi. Birlikte uyumlu çalıştığımızı söyleyebilirim.

Entelektüel olduğu kesindi. Mahir Sayın’la benim vasıtamla görüşüyor bundan da keyif alıyordu.

Entelektüeldi ama teknoloji ile arası yoktu. Bitiremediği ve eskittiği bir kitap çalışması vardı ve bilgisayar onun için daktilodan farksızdı. Hala ansiklopedi karıştırıyor ve yazdığı notları da kaybediyordu.

Arada internetten faydalanmasını, Google’a sormasını söylediğimde ‘Beni tanıştırmıyorsun ki..’ diye sitem etmişti. Şaka yapıyor sandım, hayır ciddiydi.

Hürriyet’in ölümünden sonra yaşam enerjisi kayboldu. Bu sona adım adım geldi ve onu kaybettik. Harutyun Karyolacıyan’ın anısı baki kalsın.

11 Temmuz Perşembe günü saat 13.00 de Balıklı Ermeni Mezarlığından uğurlayacağız…

Kimdir?

Harutyun Karyolacıyan, 1948 yılında İstanbul’da doğdu. Sêrtli Ermeni tüccar bir baba ile Rum bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Karyolacıyan’ın yaşamı, dört dilin konuşulduğu çok kültürlü bir ailede geçti. Gençliği boyunca Kasımpaşa ve Beyoğlu’nda yaşayan Karyolacıyan, Ermeni ilkokuluna ve ortaokuluna gitti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni siyasi nedenlerle yarım bırakmak zorunda kalan Karyolacıyan, Fransızca, İngilizce, Rumca, Ermenice ve Türkçe biliyordu. Bu dillerden çeviriler yapan Karyolacıyan’ın esas araştırma konusu ise tarihti.

Devrimci harekete, 1970’li yıllarda ilgi duymaya başlayan Karyolacıyan Hikmet Kıvılcımlı geleneği ile bir süre beraber olduktan sonra, ileride Türkiye Komünistler Partisi/Birlik’i (TKP/B) oluşturacak ekiple birlikte Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin (TSİP) gençlik örgütü olan Genç Sosyalistler Birliği’nde (GSB) faaliyetlerini sürdürdü. Karyolacıyan, 1976-77 yıllarında Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Kurtuluş (THKP-C/Kurtuluş) örgütünde yer aldı. Örgütlü faaliyetine 12 Eylül darbesi sonrasında da devam etti. THKP-C/Kurtuluş Şam Kongre Kararları’ndan sonra, örgütün adı Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ) olarak değiştiğinde Karyolacıyan, bu örgütün uzmanlık komitesi üyesi oldu.

Türkiye’deki eylemlerinden dolayı yargılandığı davadan müebbet hapis cezası alan Karyolacıyan, 1991 yılında çıkan yasa nedeniyle 8 yıl yattıktan sonra özgürlüğüne kavuştu.

(Yaşamöyküsü: ArtıGerçek)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30615/haldun-un-ardindan