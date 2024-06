Erdoğan ve Paşinyan telefonda görüştü

18 Haziran’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Her iki ülkedeki resmi ajanslardan yapılan açıklamaya göre görüşmede Başbakan Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Kurban Bayramı’nı kutladı.



Erdoğan da Ermenistan Başbakanı’nı yaklaşan Vartavar (İsa Mesih’in Başkalaşımı) Yortusu (7 Temmuz) münasebetiyle tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda Ermenistan’ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerden dolayı Başbakan Paşinyan’a başsağlığı diledi.



Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin ön koşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı.



Liderler bu bağlamda iki ülkenin özel temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamının önemine işaret etiler, şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususlar yeniden teyit edildi.



Liderler, ayrıca, Türkiye ve Ermenistan’ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not etti, bölgedeki ve uluslararası gündemdeki son gelişmeleri ele aldı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30496/erdogan-ve-pasinyan-telefonda-gorustu