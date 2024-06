İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, Afyonkarahisar sığınmacıların gittiği bir kilesinin açıldığını söyledi. Mısırlıoğlu, “Duyduk, inanmadık. Baktık ki böyle bir kilise Afyon’da var. Burası kilise olarak kullanılıyor.” dedi.

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Haftalık basın toplantısında ülke ve yerel gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, Afyonkarahisar’da sığınmacılar tarafından kullanılan bir kilisenin açıldığını söyledi.

Mısırlıoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: “Afyon’da bir kilise açılmış. Duyduk, inanmadık, baktık ki böyle bir kilise Afyonkarahisar’da açılmış. Bu konuyu sosyal medyada da, basında da takip ettiniz. Bende oradan takip ederek buldum. Burası kilise olarak kullanılıyor. Tuzun koktuğu noktadayız. Hani çok dindar ve muhafazar bir hükümet tarafından yönetiliyoruz ya! Her yabancıyı, her zenciyi Müslüman sandığımız gibi, her Suriyelileri de Müslüman kabul ederek onların hepsini din kardeşimiz, Müslüman kardeşimiz olarak algılıyoruz. Aslında bunların çoğuna baktığımızda erkeklerinin sünnetsiz olduğunu, kadınlarında da dinen değil başörtülelerinin bakımsızlıktan örtüklerini, aslında dini inançtan örtmediklerini görebilirsiniz. Bu her gördüğünüz yabancıyı Suriyeli zannederek Müslüman din kardeşimiz olarak görmekten vazgeçmeliyiz.

Burası Müslüman pazarında salganyoz satmaya benziyor. Buradan sonrasını iyi düşünmek gerekiyor. Buranın şehitler diyarı Afyonkarahisar olduğunu unutmamak lazım. Burada su yerine köprülerin altından kan aktığını bundan 103 yıl önce unutmamak lazım. Burası öyle önemli ve öyle anlamlı bir vilayetki türkiye cumhuriyeti devletinin kemik illerinden, köklü illerinden birisi, anadolunun kilidi olan zaferin kazanıldığı, kurtuluş savaşı destanının yazıldığı Afyonkarahisar’dır. Burada kimseye salyangoz sattırmayız. Satmaya kalkanın da tezgahını başına yıkar, onları bu memlekette barındırmayız. Herkes aklını başına devşirsin. Böyle bir izin verildiyse araştırılsın, değilse gereği ivedilikle yapılsın” dedi.

Kaynak Linki = https://www.medya03.com/haber/afyonda-siginmacilarin-kullandigi-bir-kilise-acilmis-36539