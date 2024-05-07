Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

2023-2024 Tiyatro Sezonu Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. “Yılın Yönetmeni” kategorisinde Prof. Dr. Erhan Tuna ödüle değer görüldü.

Bu yıl 8.incisi düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri İBB Cem Karaca Kültür Merkezi’nde yapılan törenle sahiplerini buldu. Kıvanç Terzioğlu ve Şaylan Akbaşoğlu Akmen’in sunumunu yaptığı gecede Nişan Şirinyan ve Serpil Tamur’a Ustaya Saygı Ödülü, Mehmet Esatoğlu, Hamit Demir ve Gül Göker’e Üstün Akmen Onur Ödülü, Ani İpekkaya, Suphi Tekniker ve Aysan Sümercan’a Üstün Akmen Emek Ödülü, Kemal Başar’a Üstün Akmen Özel Ödülü ve Prof. Dr. Ayşegül Yüksel’e de Üstün Akmen Tiyatro Eleştirmen Onur Ödülü takdim edildi.

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Tuna’nın yönetmenliğini yaptığı, Oyunculuk Bölüm Başkanı Öğr. Üyesi Dr. Handan Bayındır Tuna’nın başrolünü oynadığı “Troyalı Kadınlar” oyunuyla Prof. Dr. Erhan Tuna, “Yılın Yönetmeni” ödülüne layık görüldü.

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Danışman ve Konsey Üyeleri arasında Şaylan Akbaşoğlu Akmen, Tamer Levent, Suna Keskin, Gülçin Üstüntaş, Şenay Tanrıvermiş, Güler Berkin, Cengiz Özek ve Onur Duru bulunuyor.

https://www.iha.com.tr/istanbul-haberleri/ustun-akmen-tiyatro-odulleri-sahiplerini-buldu-80534236



