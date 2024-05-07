Ara Güler’in arşivinden “Kumkapı Balıkçıları” ziyarete açılıyor (Foto)

Ermeni foto muhabiri Ara Güler (Aram Güleryan)in 21-27 Mayıs 1952 tarihleri arasında Jamanak gazetesinde yayımlanan ‘’Kumkapı Ermeni Balıkçılarıyla Birlikte” yazı dizisini alan “Kumkapı Balıkçıları” sergisi, Ara Güler Müzesi’nde 8 Mayıs’ta sanatseverler ile buluşuyor.

Sergiye ilham olan yazı dizisi ve eşlik eden fotoğraflar, bugün artık var olmayan Küçük Deniz Sokağı ve balıkçı barınağına, burada çalışan insanlara ve bir yaşam tarzına ışık tutuyor.

Ara Güler, henüz 24 yaşındayken yayımlanan “Kumkapı Ermeni Balıkçılarıyla Birlikte” yazı dizisi ile, foto muhabirliği alanında erken yaşta kendine bir yer edinmiştir. Mesleğinde ün kazanmasını sağlayan önemli çalışmalarından biri olarak tarihe geçen bu foto-röportaj, yakın gelecekteki başarılı uluslararası kariyerinin de habercisi olmuştur.

Ara Güler 1952 senesinin ardından, yıllar içerisinde Kumkapı Mahallesi’ni pek çok kez ziyaret ederek; kaybolacağını bildiği bir bölgeyi orada yaşayan insanlar ile kaydetmiştir. Balıkçı reislerini, tayfaları, merametçileri günlük hayatları içerisinde fotoğraflayarak ölümsüzleştirmiştir.

Ara Güler arşivinden Kumkapı’ya ilişkin daha önce sergilenmemiş fotoğraflar, efemera ve Ara Güler’in editoryal ve yaratıcı sürecini, seçimlerini gösteren kontakt baskılardan örnekler ilk kez izleyici ile buluşuyor.

Türkiye’de kültür ve sanat alanında uzun soluklu çok sayıda sosyal sorumluluk platformu ve projesinin destekçisi olan Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu 2016 yılında hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Kumkapı Balıkçıları”, 8 Mayıs – 27 Ekim 2024 tarihleri arasında pazartesi günleri hariç salı-cumartesi 10:00-18:00, pazar 12:00-18:00 saatlerinde Yapı Kredi bomontiada’da sanatseverleri bekliyor.

Sergi ile aynı ismi taşıyan kitap ise Ara Güler Müzesi dükkanında satın alınabilir.

















https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/05/07/Ara-Güler-Kumkapı/274433?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3Q80qraWymAj0Lgg6gqwtsIlMTNFRwLQHdwM0XrF54z-i6fyWbLRxnydk_aem_AbGoTkC5tDmjxK9o9sAZQl1rTISc6t28iJc-SEl6JrMu8qY1W-JXbiuQWCyc44v2wZ83NyH1abIqGI2R279PdhnN