Toros Alcan adaylığını açıkladı, listesini paylaştı

İşhan Erdinç

Eski Cemaat Vakıfları Temsilcisi ve eski Surp Haç Tıbrevank Lisesi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Toros Alcan yakında yapılması beklenen hastane vakıfları seçimleri çerçevesinde Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi yönetimi için adaylığını ve çalışma arkadaşlarını bir basın toplantısıyla açıkladı. Alcan bunun bir proje açıklama değil tanışma toplantısı olduğunu söyledi. Azınlık Hastaneleri Seçim Yönetmeliği henüz yayınlanmış değil. Alcan bu konuda da değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Toros Alcan yakında yapılması beklenen Azınlık Hastaneleri Yönetimi seçimleri çerçevesinde Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi yönetimi için adaylığını açıkladı. Alcan birlikte çalıştığı grubun listesini de paylaştı. Yönetim kurulu adayları bu listenin içinden şekillenecek.

‘Bizim Hastane’ isimli grupta yer alan aday adayları şu şekilde;



Aram Kalenderoğlu

Tomas Koşun

Antranik Kösedağ

Vağarşag Büyüksimkeşyan

Av. Ersan Arsen Hubeseryan

Av. Aziz Kap

Sarkis Çizmeci

Jbid Çetinkaya

Kamer Toker

Çetin Çağla

Doç. Dr. Ayda Kebapçı

Arin Somer

Arek Ferahyan

Pol Irgav

Harutyun Şeşetyan

Prof. Dr. Murat Uğurlucan

Murat Berberoğlu

Katya Kaya

Jirayr Garipgün

Dr. Mircan Miroğlu

Doç. Dr. Alpen Yahya Gümüşoğlu

Tamar Taşçıoğlu

Prof. Dr. Agop Çıtak

Doç. Dr. Alis Kostanoğlu

Alcan toplantıda projelerini açıklamadı bunun bir tanışma toplantısı olduğunu vurguladı.

Alcan toplantının başında bir de basın bildirisi sundu.

Bildiri şöyle:

“Bilindiği üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 18 Haziran 2022 tarih/31870 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği uyarınca “Hastanesi olan Cemaat(Azınlık) Vakıfları” haricindeki bütün Cemaat(Azınlık) Vakıfları seçimlerini yaparak yeni yönetim kurullarını belirlediler.



Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin ÜÇÜNCÜ BÖLÜM, “Çeşitli ve Son Hükümler” bölümünün “İstisna” başlıklı 15. Maddesi;



“Hastanesi olan cemaat vakıflarının yönetim kurullarının seçimlerine ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda düzenlenen Yönetmelikle belirlenir. Bu vakıfların yönetim kurulu seçimlerinin 31/12/2023 tarihine kadar sonuçlandırılması esastır.”



Bu kapsamda Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı (SPEHV) için yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir yeni bir yönetim kurulunun ilke, çalışma prensipleri ve uygulama projelerini planlamak ve olası adaylarını bir araya getirmek için yola çıkmış olan bizler, süreci Türkiye Ermeni Toplumunun gelenek ve göreneklerine halel getirmeyecek bir titizlikle, devlet adabı ve ciddiyetiyle takip ettik ve etmekteyiz.



SPEHV Aday grubumuzun İstişare Toplantımızda Türkiye yerel seçimleri sonrasında toplumumuza kendimizi tanıtmak ve seçimin erken bir süreçte planlanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişime geçebilmek adına mevcut seçimlere adaylığımızı beyan etme kararı aldık. Bu nedenle, hakkın ve hakkaniyetin gereği olarak toplumumuzun çok önem verdiği Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı seçimlerinin yapılabilmesi için devletimizden, hükümetimizden ve bürokrasimizden gereken çalışmaların yapılmasını arz ve talep etmekteyiz.”

Yönetmelik henüz yayınlanmadı

2023 yılında yayınlanması gereken Azınlık Vakıfları Hastane Seçimleri Yönetmeliği hâlâ yayınlanmış değil.

Alcan yönetmeliğin önümüzdeki günlerde de yayınlanmaması durumunda önce Patrikhane’nin, sonra mevcut hastane yönetiminin ve son olarak da toplumun çalışma göstermesi gerektiğini söyledi.

Daha önce Karagözyan Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil de aday olacağını açıklamıştı. Mevcut başkan Bedros Şirinoğlu’nun aday olup olmayacağı henüz kesinleşmedi.

Yönetmelik yayınlandığında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastenesi, Surp Agop Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi ve Or Ahayim Yahudi Hastanesi için yönetim kurulu seçimleri yapılacak.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30230/toros-alcan-adayligini-acikladi-listesini-paylasti