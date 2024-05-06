Papa Françesko Paskalya Kutlayan Ortodoks Kilisesi için İyi Dileklerini İletti

Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan inananlara seslenen Papa Françesko, Ortodoks Paskalyası’nı kutlayanlara içten Paskalya selamlarını iletti.

Papa Françesko özellikle şunları söyledi:

“Jülyen Takvimi’ne göre bugün Kutsal Paskalya’yı anan Ortodoks Kiliseleri ve bazı Doğu Katolik Kiliseleri’ndeki kardeşlerimize en içten dileklerimi gönderiyorum. Dirilmiş Rab tüm inanan topluluklara neşe ve huzur getirsin ve sıkıntılarla karşı karşıya olanlara teselli versin. Onlara mutlu bir Paskalya diliyorum.” (Orthodoxtimes)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-paskalya-kutlayan-ortodoks-kilisesi-icin-iyi-dileklerini-iletti/