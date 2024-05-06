Ayasofya’dan sonra Kariye’de de zincirler kırıldı: 79 yıl sonra ilk ezan!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul’daki Kariye Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’den katıldığı törenle bugün ibadete açıldı. Ayasofya modeliyle hizmet verecek camide namaz ve ziyaret için gelenler birbirinden ayrıldı. İbadete açılan bölümlerdeki resimler ve mozaikler örtüldü.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenen törende, İstanbul’da açılacak 33 eserin arasında yer alan Kariye Camii’ne de canlı bağlantı yapıldı.

“Ya Allah bismillah diyelim, kurdeleyi keselim”

Törende canlı bağlantıyla konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul Kariye Camii’ne gelelim. Fatih Kariye Camii’nde İstanbul Valisi Davut Gül’ü, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ı, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş’u, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner’i, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz’ı görüyorum. Şöyle bir zoom yaparak Kariye Camii’ni görmekte fayda var. Makaslar eliniz, kurdele önümüzde. Ya Allah Bismillah diyelim, kurdeleyi keselim. Hayırlı olsun” dedi.

İstanbul’un fethinin sembollerinden

Fatih’te bulunan 6’ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul’un fethinden sonra 1511’de Sultan II. Bayezid’in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Tarihi yapı, “Atik Ali Paşa Camii” veya “Kariye Camii” olarak anılmaya başlandı.

79 yıl müze olarak kullanıldı

Bakanlar Kurulu’nun 2 Ağustos 1945’te aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildi. Ardından Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii, dış mekandaki restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale getirildi.

Restorasyon işlemleri devam ederken Kariye Camii müze olarak ziyarete açık tutuldu.

Restorasyon 4 yıl sürdü

Restorasyonun tamamlanmasının ardından ibadete açılmasına karar verilen, 79 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii’ndeki çalışmalar 4 yılın sonunda tamamlandı.

İbadete açıldı

Yüzde 100 yün, özel tasarım kırmızı halılarla döşenen tarihi cami 6 Mayıs 2024’te ibadete açıldı.

Öte yandan tarihi caminin içinde yer alan mozaik ve fresklerin restorasyonda özgünlüğünün korunduğu öğrenildi.

Kariye’ye Ayasofya modeli

Ayasofya modeliyle hizmet vereceği öğrenilen camide namaz ve ziyaret için gelenler birbirinden ayrıldı. İbadete açılan bölümlerdeki resimler ve mozaikler örtüldü.

Turistlerin rehber eşliğinde gezeceği alan belirlendi. Ayrıca, camideki eserlerle ilgili bilgiler birçok dilde anlatabilecek. QR koduyla eser hakkında bilgeler verilecek.

https://www.yenisafak.com/gundem/ayasofyadan-sonra-kariyede-de-zincirler-kirildi-79-yil-sonra-ilk-ezan-4619311