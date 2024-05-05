Paskalya için pek çok kentte ayinler yapıldı

Ortodoks Hristiyan dünyası, bugün Paskalya’yı kutladı. Türkiye’nin ve dünyanın pek çok kentinde kiliselerde Paskalya ayinleri yapıldı.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve İsa Peygamber’in yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya için Türkiye’de ve pek çok ülkede ayinler düzenlendi.

İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi’nde, Patrik Bartholomeos’un yönettiği ayinle başlayan programda dualar ve ilahiler okundu. Ayine, Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras da katıldı. Patrikhane bahçesinde devam eden ayinde saat 00.00’da Fener Rum Patrikhanesi ve kilisedeki ışıklar söndürülerek çanlar çalındı. Ayine katılanlar, İsa’nın yeniden dirilişini sembolize eden mumları yakarak ayine eşlik etti. ​​​​​​​Sabaha kadar dualarla devam edecek Paskalya programı, sabah düzenlenen ayinle sona erdi.

Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi | Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

Mersin’in Akdeniz ilçesindeki Mersin Rum Ortodoks Kilisesi’nde gerçekleştirilen ayini Episkopos Arsenios Dahdal yönetti. Ayinde ilahiler ve İncil’den bölümler okuyan vatandaşlar, mum yakıp dua etti. Ayine Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur ile çok sayıda kişi katıldı.

Mersin | Mustafa Ünal Uysal/AA

Hatay İskenderun Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen ayini Antakya Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Doğum, İskenderun Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Yıldırım ve Yusuf Nikola Papasoğlu yönetti. Papasoğlu, yaptığı konuşmada barış ve kardeşlik mesajı verdi. Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde vatandaşlar mum yaktı, ilahiler söyledi. Duaların edildiği ayinde Paskalya’ya özgü yumurta tokuşturuldu.

Hatay | Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Mardin’de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı’nı Kırklar Kilisesi’nde gerçekleştirilen ayinle kutladı. Paskalya dolayısıyla tarihi kiliseye gelen Süryaniler, çocuklarıyla mum yakıp dua etti. Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz’ün yönettiği ayinde koro, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söyledi. İncil’den bölümlerin de okunduğu ayinde, Özmen ve Akyüz konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı. Özmen, Türkiye’deki birlik ve beraberliğin sürmesi için dua etti. Daha sonra ayine katılanlar, kilise bahçesinde bayramlaştı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve il protokolü, kilise kabul salonunda Süryanilerin bayramını kutladı.

Mardin | Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

GAZZE’DE PASKALYA

Paskalya’yı, Protestan ve Katolik kiliseleri genellikle daha erken kutlarken (bu yıl 31 Mart’ta kutladılar), Doğu’daki Ortodoks Kiliseleri birkaç hafta geç kutluyor. Paskalya bugün Rusya’dan Bosna’ya, Etiyopya’dan Kudüs’e pek çok kentte kutlandı. Paskalya’nın kutlandığı kentler arasında İsrail’in yerle bir ettiği Gazze de vardı.

Gazze | Fotoğraf: Hamza Qraiqea/AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazze kentindeki Hristiyanlar, İsrail’in saldırılarında zarar gören Aziz Porphyrius Kilisesinde Paskalya dolayısıyla yapılan ayine katıldı.

Gazze | Fotoğraf: Hamza Qraiqea/AA

https://www.evrensel.net/haber/517622/paskalya-icin-pek-cok-kentte-ayinler-yapildi