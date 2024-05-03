Kaçak kazıların hedefinde! Kars’taki kilise kurtarılmayı bekliyor

Kars’ta 150 yıllık ‘Gürcü Kilisesi’ define avcıları tarafından talan edildi. Her tarafı kazılan kilisenin koruma altına alınması bekleniyor.

Doğukan Şahin

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars‘ta, tarihi yapılar birer birer yok oluyor. Kars merkez Kaleiçi Mahallesi’nde kalenin altında bulunan kilisenin içerisi define avcıları tarafından kazılmış, duvarı dahi delik deşik edilmiş durumda bulunuyor.

Kentin en önemli yerlerinden birisi olan Bedesten Bölgesi’nde bulunan Gürcü Kilisesi’nin taşları sökülürken, üzerinde haç işareti bulunan taşlar da define avcıları tarafından yerinden söküldü. Gözler önünde yıkılan kilisenin ne olacağı ise bilinmiyor.

Kilisenin define avcıları tarafından tarumar edildiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars Kalesi altında bulunan Gürcü Kilisesi olan Sarı Kilise olarak bilinen bölgedeyiz. Kilise Kültür Varlıkları tarafından hiçbir şekilde korunmamış, restore edilmemiş, her geçen gün dökülmekte, tarihi yapının durumu içler acısı özellikle Kars bölgesinde sık sık meydana gelen bir olay var. Defineciler burada da aynı şekilde kazılar yapmışlar. Gelişi güzel taşları yıkmışlar. Kilisenin, tarihi yapının hiçbir şekilde ayakta kalabileceğini söyleyemeyiz. Çünkü böyle giderse birkaç yıla yok olacak” dedi.

Türkiye’nin en önemli tarihi değerlerine sahip olan kentte tarihi eserlere yeterince değer verilmemesi de dikkat çekiyor. Adeta açık hava müzesi olan Kars’ta bulunan Gürcü Kilisesi, define avcıları tarafından kazıldı. Defineciler, duvarlarına kadar yıkılan kilisenin duvar kaplamalarına dahi kırarak define aradı. İçerisi ve etrafı ise çukurlarla dolu kilise, adeta yıkılmamak için direniyor.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/kacak-kazilarin-hedefinde-karstaki-kilise-kurtarilmayi-bekliyor-469947