Spyke Games, Moon Active’den 50 milyon dolar yatırım aldı

Spyke Games, oyun geliştirmeye odaklanan Moon Active şirketinden yaklaşık 50 milyon dolar yatırım aldı. Gerçekleşen yatırım ile birlikte Spyke Games şirketinin yüzde 15,86 oranındaki hissesi Moon Active’e geçti.

Arden Papuççiyan

2022 yılının Ocak ayında Griffin Gaming Partners’tan 55 milyon dolar tohum yatırım alan Spyke Games, yeni bir yatırım ile karşımıza çıktı. Edindiğimiz bilgilere göre Spyke Games, oyun geliştirmeye odaklanan Moon Activeşirketinden yaklaşık 50 milyon dolar yatırım aldı.

Alınan yeni yatırım ile birlikte Spyke Games’in bugüne kadar aldığı toplam yatırım ise 100 milyon doların üzerine çıktı. Gerçekleşen yatırım ile birlikte Spyke Games şirketinin yüzde 15,86 oranındaki hissesi de Moon Active’e geçmiş oldu.

Spyke Games’e yapılan yatırımın Moon Active’in ülkemizdeki ilk hamlesi olmadığını da ekleyelim. 2022 yılının Aralık ayında Good Job Games’in Zen Match oyununun Moon Active tarafından satın alındığını da sizlerle paylaşmıştık.

2021 yılında Rina Onur Şirinoğlu (CEO), Remi Onur (COO), Barkın Başaran (CPO), Fuat Coşkun (CTO) ve Mithat Madra (CMO) tarafından İstanbul’da kurulan Spyke Games, mobil oyunlar geliştiriyor. Spyke Games’in geliştirdiği oyunlar arasında ise Royal Riches, Blitz Busters ve Tile Busters yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Spyke Games kurucu ortağı ve CEO’su Rina Onur Şirinoğlu ile keyifli bir röportaj da gerçekleştirdik. Spyke Games ve şirketin yapay zeka odağındaki tüm çalışmaları ile ilgili detayları videomuzda bulabilirsiniz.

https://webrazzi.com/2024/05/02/spyke-games-moon-active-den-50-milyon-dolar-yatirim-aldi/