Şili Temsilciler Meclisi, 24 Nisan’ı Ermeni Soykırımı kurbanlarının anma günü olarak ilan etti



Şili Temsilciler Meclisi, her yıl 24 Nisan’ı Ermeni Soykırımı kurbanlarının anma günü olarak ilan etme tasarısını kabul etti.

Karar tasarısı Mart ayında Ermeni Ulusal Konseyi’nin Güney Amerika temsilcileri Hakob Tabakyan ve Aram Muratyan ile Şili-Ermenistan parlamento dostluk grubunun başkanı milletvekili Christian Araya tarafından sunulmuştu.

Şili Temsilciler Meclisi Milletvekili Araya yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“109 yıl önce bugün, Ermeni Hristiyan halkının yok edilmesi başladı. Etnik kökenleri ve dinleri nedeniyle sistemli olarak bir buçuk milyondan fazla insan öldürüldü. Dönemin liderleri bunu kasıtlı olarak görmezden geldi ve adaletsiz ilgisizlik örtüsü altına sakladılar, bu günümüze kadar devam eden bir durum.”

Konuşmasında, Christian Araya ayrıca Dağlık Karabağ’da yaşanan olaylara da ddeğindi.

Hatırlanacağı üzere 5 Haziran 2007 tarihinde Şili Senatosu, Ermeni ulusuna dayanışma ifade eden, Ermeni Soykırımı’nı kınayan bir kararı kabul etti ve Şili hükümetini “1985’te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilenin arkasında durmaya” çağırdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/04/25/Şili-Ermeni-Soykırımı/273767