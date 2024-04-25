Dışişleri Bakanlığı’ndan Şili’ye Ermeni Soykırımı tepkisi

24 Nisan’ı ‘Ermeni Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü’ ilan eden Şili’ye, Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Açıklamada, “Karar yok hükmündedir” denildi.

DUVAR – Şili Temsilciler Meclisi, Ermeni Soykırımı’nın 109’uncu yıl dönümünde 24 Nisan’ı ‘Ermeni Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü’ ilan etti. Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıyan Şili’de, söz konusu karar Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu karara tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün (24 Nisan) kabul edilen ve 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan karar yok hükmündedir.

Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır.

Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır.”

(DIŞ HABERLER SERVİSİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/disisleri-bakanligindan-siliye-ermeni-soykirimi-tepkisi-haber-1686692