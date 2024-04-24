Paşinyan 1915 olaylarına dair “soykırım” ifadesini kullanmadı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

https://www.cnnturk.com/dunya/pasinyan-1915-olaylarina-dair-soykirim-ifadesini-kullanmadi-2108685?dmplayersource=share-send

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1915 olayları hakkında “büyük felaket” anlamına gelen Ermenice bir sözcük kullandı. Ermenistan Meclisi’nde tartışma yaşandı. Öte yandan Meclis Başkanı Koçaryan da “bir liste bile çıkaramadık” diyerek “Ermeni soykırımı” iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı.

Ermenistan’da Osmanlı Devleti’nin 1915 yılında 1.5 milyon Ermeni’yi öldürdüğüne yönelik iddialar tartışmaya açılmaya başlandı. Başbakan Nikol Paşinyan, 1915 olayları hakkında büyük felaket anlamına gelen “meds yeghern” dedi. “Ermenistan, kendi ayarlarını değiştirmek zorundadır. O süreci yaşamaktadır. Tamamen kuruluş amacı, Türkiye ve Azerbaycan üzerinden nefret üzerinden olan bir Ermenistan sürdüremez.”



Bu ifade Meclis’i karıştırdı. Başbakan Paşinyan’ın muhalif vekilleri, Paşinyan’ı “soykırımı inkar etmekle” suçladı.





Öte yandan Meclis Başkanı Andranik Koçaryan da soykırım iddialarını sorgulayan bir açıklama yaptı. Koçaryan, 1.5 milyon Ermeni’nin öldürülmesine dair, “1915’te öldürülenlere dair herhangi bir liste yok.” dedi. “O tarihte fiziksel olarak ortadan kaldırılan kişilerin listesinin hâlâ elimizde olmaması normal mi?” sorusunu soran Meclis Başkanı, neden Yahudiler Holokost trajedisinde soykırıma uğrayanların isimlerini tek tek derleyebildi de biz yapamadık?” dedi.



Öte yandan 24 Nisan 1915’te Osmanlı Devleti’nin 1.5 milyon Ermeni’yi öldürdüğü iddialarına dair Türk araştırmacılar “235 Ermeni komitacının tutuklanması dışında hiçbir önemi yok” açıklaması yapıyor. İddialar kanıtlanamazken, arşiv belgelerinin de tutarlılığı henüz sağlanabilmiş değil.

https://www.cnnturk.com/dunya/pasinyan-1915-olaylarina-dair-soykirim-ifadesini-kullanmadi-2108685