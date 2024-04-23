Büyükada’daki Aya Yorgi Kilisesi’nde dilek yoğunluğu yaşandı

Büyükada’daki Aya Yorgi Kilisesi’nde 23 Nisan yoğunluğu yaşandı. Kilise dilek dilemek ve gezmek için gelen yerli ve yabancı yüzlerce turistin akınına uğradı. Turistler Azap Yokuşu olarak bilinen orman yolundaki ağaçlara ip bağlayarak yokuşu tırmandı ardından da Aya Yorgi Kilisesi’nde mum yakıp dilek diledi. Turistler hem Adalar vapurunda hem de Büyükada’da yoğunluk oluşturdu.

Büyükada’daki Aya Yorgi Kilisesi’nde 23 Nisan yoğunluğu yaşandı.

Her 23 Nisan’da dilek dilemek için Büyükada’ya gelen yüzlerce kişi adada yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

İnanışa göre, dileklerinin gerçek olmasını isteyenler, ellerindeki iplerle Aya Yorgi Kilisesi’ne kadar yürüyor, kiliseye ulaştıktan sonra da mum yakıp dilek diliyor. Ellerindeki iplerle dilek dilemeye gelenler Azap Yokuşu olarak bilinen yokuşu çıktıktan sonra kiliseye girdi.

Aya Yorgi Kilisesi’ne girmek için bekleyenler ise uzun kuyruklar oluştu. Dileklerini dileyenlerden bazıları kilise bahçesinde zaman geçirirken, bazıları da güneşli havanın tadını çıkararak manzarayı izleyip fotoğraf çektirdi.

“GÜZEL ANILAR BİRİKTİRİP AYRILACAĞIZ”



Çocuklarıyla birlikte Büyükada’ya gelen İlknur Kurudereoğlu, “Her sene ritüel gibi 23 Nisan’da Adalar’a geliyoruz biz. Çocuklar ilk önce gösterilerini yapıyorlar ardından biz Adalar yolcusu oluyoruz. İnşallah Aya Yorgi Kilisesi’ne kadar da çıkacağız, mum dikip, dilek dilemek için. Her sene aynı kalabalığı yaşıyoruz, hoşumuza da gidiyor. Havalar da güzelken burada olmak çok güzel. Bugün de arkadaşlarla geldik. Birazdan yukarı çıkacağız. Piknik yaparız, kilise ziyaretimizi yaparız, o güzel tarihi evlerde fotoğraflar çekeceğiz. Güzel anılar biriktirip döneceğiz” dedi.

“BÜTÜN DİLEKLERİM KABUL OLDU”



Yeğeniyle dilek dilemeye gelen Özge Sayın ise, ” İpimizi bağlayarak başlayacağız buradan. Ben 4-5 senedir üst üste geldim. Gerçekten bütün dileklerim kabul oldu. Nihayetinde Allah’tan istiyoruz. Buradan ipimizi bağlıyoruz ve makara bitene kadar, hiç konuşmadan, arkamıza bakmadan yukarı kadar çıkıyoruz mumumuzu yakıp, dileğimizi dileyip aşağı iniyoruz. Her sene dileklerim kabul olduğu için bu sene de geldim, yeğenimi getirdim. O da dileklerini dileyecek bu sene” şeklinde konuştu.



Geçen yıl dileğinin gerçekleştiğini kaydeden Fatma Karataş ise, “Gelenekler bozulmasın, geçen yıl geldim, dileğim kabul oldu. Bugün de tekrar geldim. Geçen yıl aşk dilemiştim, şimdi evlilik ve bol para dileyeceğim. İnşallah gerçek olur. Buradan sembol olarak ipi bağlıyoruz. Kiliseye kadar çıkıyoruz. Orada duamızı ediyoruz. Geçen yıl ilk kez geldim. Önce inanmıyordum ama geçen yıl kesinlikle muhteşem bir yıl geçirdim, dileğim yönünden. Bu sene de tekrar deniyorum. Oldukça kalabalık ama keyifli ve güzel. Arkadaşım burada, çocuklarım burada. Onlar da dileklerini dileyecekler. Güzel bir gün” ifadelerini kullandı.



AZAP YOKUŞU’NU BASTONUYLA ÇIKTI



Torunları için dilek dilemeye bastonuyla gelen Fatma Çelik ise, “Bugün gezmeye geldik, yaşlıyız çıkabilirsek yukarı çıkacağız. Hava da güzel. Torunlarım okusun, çalışsın niyetiyle geldim.Her sene geliyordum fakat 2 senedir felçliydim gelememiştim. Bugün de ayağa kalktım ve geldim” dedi. Her yıl adaya geldiğini dile getiren Emel Yılmaz ise, “Aslında bu ortamı yaşamaya geldim. Her yıl geliyorum. Hem spor yapmış oluyorum hem de bu ortamı yaşamış oluyorum. Dilek dilemek de güzel birşey zaten. Birazdan burayı ziyaret edip ondan sonra biraz oturup, ada manzarasını seyredeceğiz. Buranın ritüeli bu; içeride mum dikiyorsunuz. Sadece bu kadar. Gerçekten dinlenmek için harika bir hava oldu” diye konuştu.

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