Savaşın Gölgesinde – Olga & Maximillian: Vercihan Ziflioğlu’nun yeni romanı raflarda yerini aldı

Gazeteci ve yazar Vercihan Ziflioğlu’nun “Savaşın Gölgesinde – Olga & Maximillian” isimli yeni romanı okuyucuyla buluştu.

Papirüs Yayınları’ndan çıkan ve bu hafta raflarda yerini alan roman, okuyucuya evrensel bir bakış açısı sunuyor.

Dünya tarihinin en kanlı savaşları olan I. ve II. Dünya Savaşları’nı fona alan bu kitap Olga ve Maximillian karakterlerinin kaderleri üzerinden dünyanın şekillenmesini aktarıyor.

Ziflioğlu, kitabın yazım sürecine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Bu kitabın yazımına altı yıl önce Leipzig’de başladım. Sonrasında Berlin’de kaldığım sürede devam etti. Dünya Corona salgınıyla boğuşurken ben Fredenau’daki evimde zamandan uzakta yaşıyordum… Bu yüzden karakterlerime teşekkür borçluyum…” dedi.

Ziflioğlu, “Birbirinden farklı coğrafyalarda Olga ve Maximillian karakterleri benimle yolculuk yaptı. Geçirdiğim bir kazanın yansımaları Maximillian’ın hikayesinde hayat buldu. Romandaki tren sahneleri, Doğu Avrupa’daki tren yollarından ve evimim hemen karşısındaki tren istasyonlarından sahne aldı. Özetle uzunca bir dönemde hissederek ve yaşayarak kaleme alındı” ifadelerini kullandı.

Kitabın uluslararası serüveni de olacağını belirten Ziflioğlu, kitabın ilk etapta tüm Türkiye’ye ulaşacağını, ardından başka dillere çevirilerek dünya edebiyatında da yerini alacağını ifade etti.

Ziflioğlu, kitapla ilgili yapılacak söyleşiler ve oturumlarla, okuyucuyla buluşacağını da belirtti.

https://t24.com.tr/haber/savasin-golgesinde-olga-maximillian-vercihan-ziflioglu-nun-yeni-romani-raflarda-yerini-aldi,1161164