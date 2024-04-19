Episkopos Kayyal, İskenderun’da Kadının Hristiyanlıktaki Rolünü Anlattı

Paskalya Oruç Döneminde, Mersin ve Hatay bölgelerinde yapılacak Patrikhane Programları kapsamında, Antakya ve Tüm Doğu Kiliseleri Patriği 10. Yuhanna’nın bereketi ile İskenderun’a gelen Lübnan Dağı Peygamber İlyas Patrikhane Manastırı Baş Rahibi Episkopos Kostantin Kayyal, beraberinde Arşimandrit Eftimios Fakes olmak üzere, İskenderun’da Kadınlar Kolunun her Çarşamba günü düzenlediği ‘Oruç Yemeği’ etkinliğine katılım gösterdi.

Cemaat üyeleriyle birlikte yenen oruç yemeğinin ardından kadınlarla sohbet eden Episkopos Kayyal, ‘Kadının Hristiyan Tarihindeki Rolü’nden söz etti. Hristiyanlıkta kadın ve erkeğin eşit olduğunu da kaydeden Episkopos Kayyal, kadının dünya üzerindeki önemini örneklerle anlattı.

Tanrı’nın oğlu olan Rab İsa Mesih’in bir kadının bedeninde can bulduğunu hatırlatan Episkopos Kayyal, kadının sadece evi temizleyen, iş yapan biri olarak görülmesinin büyük bir yanlış olduğunu vurgularken; “Kutsal Kilisemizde kadınlar ve erkekler eşittir. Bizler ‘Kadınlar ve erkekler arasında hiçbir fark yoktur’ deriz. Çünkü bu sözümüzü Aziz Pavlus’un Korintoslulara olan mektubundan alırız. Orada der ki; ‘Rab İsa Mesih’te kadın ve erkek yoktur, hepsi birdir!’

Rabbimiz İsa Mesih de bir kadından doğdu, isteseydi değişik şekillerde yeryüzünde bulunabilirdi. İsteyerek bir kadının rahminde var oldu, doğdu ve büyüdü.

Kadının Hristiyanlıkta çok büyük ve önemli bir yeri vardır. İkinci bir varlık değildir, başka inançlarda gördüğünüz gibi. Kadın ve Erkek Tanrı’nın huzurunda birdir ve tektir. Kadın, ailenin maneviyatının güçlü olup olmaması ile sorumludur. Ailenin kutsallığını yaşamasında en büyük rol kadınlarımızdadır. Eğitimli ve bilgili toplumlar kadınların eseridir” şeklinde konuştu.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/episkopos-kayyal-iskenderunda-kadinin-hristiyanliktaki-rolunu-anlatti/