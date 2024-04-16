Zoryan Enstitüsü, Arizona Üniversitesi’nde Ermeni Soykırımı’nın tarihini sunacak

Zoryan Enstitüsü, bu yıl 15-19 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında Arizona Devlet Üniversitesi’nde (ASU) düzenlenen Soykırım Farkındalık Haftası’na üst üste ikinci kez katılıyor.

Zoryan Enstitüsü’nden yapılan yazılı alçlıklamaya göre Rosenbluth Ailesi Yardım Vakfı, 12. Soykırım Farkındalık Haftası kapsamında ders verecek seçkin bilim insanlarını, siyasetçileri, aktivistleri, sanatçıları, kolluk kuvvetlerini, insani yardım severleri bir araya getiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki toplumların şiddet eylemleriyle ve mevcut ve devam eden soykırım tehditleriyle nasıl yüzleştiğini ve karşı karşıya geldiğini anlamaya çalışmak ve aynı zamanda ders almak ve soykırım kurbanlarını anmak amacıyla hayatta kalanların hikayelerini ve sergilerini sunacak.

Soykırım Farkındalık Haftasının Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük soykırım eğitim ve farkındalık etkinliği olduğu vurgulanıyor.

Enstitünün katılımının temeli, Soykırımı evrensel bir felaket olarak kabul ederek Ermeni hikayelerini sunma misyonudur.

Bu yılki konferansın konusu devletin milliyetçilik, devlet şiddeti ve soykırımdaki rolüdür. Soykırım Farkındalık Haftası 2024 katılımcıları, soykırımcı devlete odaklanarak, araştırmalarına dayanarak farklı otoriter ve dışlayıcı milliyetçilik türlerini; aşırılıkçı ulusal kimlik biçimlerinin nasıl inşa edildiği ve sürdürüldüğü, ırkçılık ve ırk bilimi, kültürel değerlerin yok edilmesi, dini milliyetçilik ve kitlesel şiddetin soykırımcı devletler tarafından teknoloji ve propaganda kullanılarak nasıl beslendiği ve teşvik edildiğini sunacaklar.

18 Nisan’da Zoryan Enstitüsü’nde iki panel toplantısı gerçekleştirilecek ve ilkinde Enstitü’nün 2020 yılında yayınladığı “Türkiye’de Toplu ve Devletsel Şiddet” kitabının tanıtımı yapılacak. Bu çalışma, Türk ulusal kimliğinin yaratılması ve Aleviler, Ermeniler, Süryaniler, Yahudiler, Rumlar, Kürtler ve Yezidiler dahil olmak üzere azınlıklara “iç düşman” muamelesi yapılmasıyla ilgilidir. Bu, bir dizi vaka çalışmasının yanı sıra Türk devletinin eylemlerini ve cezasızlığını inceleyen türünün ilk örneğidir.

Konferansa bu kitabın 16 yazarından 3’ü katılacak: Hollanda İleri Araştırmalar Enstitüsü’nden (Amsterdam) Dr. Ayşenur Korkmaz, Calgary Üniversitesi’nden Dr. David Gaunt ve Dr. Hamit Bozarslan. Katılımcıların her biri kitapta yer alan çalışmalardan veya konulardan birini sunacak ve oturumun moderatörlüğünü Dr. Barlow Der Mugerdechian yapacak.

“Yerli Kültürlerin ve Dillerin Yok Olması ve Yeniden Dirilişi” başlıklı ikinci oturum, çeşitli alanlardan akademisyenlerin yer aldığı karşılaştırmalı bir analizdir. Panelistler Winnipeg Üniversitesi’nden Lorena Fontaine, Cornell Üniversitesi’nden Lori Khachaturian ve UC Irvine’den Talar Shahinian, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Batı Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyeti’nin (Dağlık Karabağ) yerli halkları üzerine araştırmalarını sunacaklar. Moderatörlüğünü Karen Jarratt Snyder’ın üstlendiği bu oturumda Yerli halklar arasındaki diyalog ve anlayış olanakları incelenmeye çalışılacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/04/16/Zoryan-Enstitüsü-Arizona-Üniversitesi-Ermeni-Soykırımı/272840