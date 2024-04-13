Ermenistan’da askeri araç kaza yaptı dört asker hayatını kaybetti

12 Nisan günü, Ermenistan Savunma Bakanlığı’na bağlı askerleri taşıyan bir araç, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı ve yakındaki bir vadiye düştü.
Kaza sonucu ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti. olayda 20 kişi de yaralandı.
Savunma Bakanlığı, hayatını kaybeden askerlerin isimlerini Areg Kerobyan, Slavik Vardanyan, Davit Hakobyan ve
Joseph Azolyan olarak açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30110/ermenistan-da-askeri-arac-kaza-yapti-dort-asker-hayatini-kaybetti
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