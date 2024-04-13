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Ermenistan’da askeri araç kaza yaptı dört asker hayatını kaybetti

2024-04-13

12 Nisan günü, Ermenistan Savunma Bakanlığı’na bağlı askerleri taşıyan bir araç, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı ve yakındaki bir vadiye düştü.

Kaza sonucu ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti. olayda 20 kişi de yaralandı.

Savunma Bakanlığı, hayatını kaybeden askerlerin isimlerini Areg Kerobyan, Slavik Vardanyan, Davit Hakobyan ve
Joseph Azolyan olarak açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30110/ermenistan-da-askeri-arac-kaza-yapti-dort-asker-hayatini-kaybetti

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