TARİHE MEYDAN OKUYOR TOKAT’IN YANIBAŞINDA DURUYOR

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Akdağmadeni’nde bulunan Yeşildere Mahallesi’ndeki kilise, muhteşem tarihi dokusuyla ilgi çekiyor.

Tarihi binaların şehre kattığı güzellikleri düşündüğümüzde, Akdağmadeni’ndeki kilise, geçmişe meydan okuyan görkemiyle tarih tutkunlarını etkiliyor.

Yeşildere Kilisesi, gizli bir tarih zengini olarak tanımlanabilir. Tarihi yapı, büyüleyici mimarisi ve etkileyici dokusuyla adeta zamanın izlerini taşıyor. 1862 yılında inşa edilen kilise, o günden bu yana birçok ziyaretçiye tarihi bir yolculuk sunuyor.

Özenle inşa edilmiş kesme taşlarla öne çıkan ön cephesi ve kesme mermer taşlarla yapılmış diğer cepheleri, mimari incelikleriyle dikkat çekiyor.Kilisenin giriş kısmında yer alan yuvarlak kemerli giriş boşluğu, ziyaretçilere mistik bir atmosfer sunuyor. Estetik bir görünüm sergileyen kemerler, taşların birbiriyle uyum içinde dans ettiği bir yapıyı ortaya koyuyor. Giriş kapısının süslemeli yapısı, kilisenin mimari zarafetini ön plana çıkarıyor. Ayrıca, kapı üzerindeki Grekçe kitabeler ve çerçeve altındaki detaylar, geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

https://www.yesilniksar.com/tarihe-meydan-okuyor-tokatin-yanibasinda-duruyor/