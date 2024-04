L’oeuvre de Charles Aznavour sera présenté au monde d’une manière nouvelle et unique

Les meilleures œuvres du célèbre chansonnier, le grand Arménien Charles Aznavour dans une performance symphonique peuvent bientôt être entendues grâce à la coopération de la banque Akba, du « Hayastan » All-Armenian Fund et de l’Orchestre symphonique d’État d’Arménie, selon le service de presse de la banque.

L’Orchestre symphonique d’État d’Arménie présentera les compositions célèbres et préférées de Charles Aznavour sous le label de la plus ancienne et mondialement connue maison de disques Deutsche Grammophon avec environ 126 ans d’histoire, ainsi qu’un album unique dédié au 100e anniversaire d’Aznavour.

Le projet d’importance internationale visant à présenter le patrimoine culturel d’Aznavour au monde sous une forme nouvelle et unique en coopération avec le Fonds all-arménien « Hayastan » a été financé par des fonds formés à partir de paiements non monétaires des titulaires de la carte « Visa Barrier » de l’Akba Bank, que la banque Akba envoie sur le compte spécial du Fonds entièrement arménien « Hayastan » sur ses propres fonds.

« Une série d’événements à l’occasion du 100e anniversaire de l’arménien exceptionnel Charles Aznavour a commencé en Arménie, et il y a un événement très important dans ce cycle. Cet événement est une nouvelle présentation des œuvres de Charles Aznavour interprétées par l’Orchestre symphonique d’État d’Arménie. Je tiens à remercier tous les titulaires de carte Visa Barerar de la Banque Akba qui participent indirectement au financement de tels projets », a déclaré Hakob Andreasyan, PDG d’Akba Bank.

« Aznavour a été membre du conseil d’administration du Hayastan All-Armenian Fund de 1992 jusqu’à sa mort. Ce programme n’est pas seulement de la musique, il crée une valeur supplémentaire : nous sommes à un niveau musical, et cet album sera distribué dans le monde entier de toutes les manières possibles », a déclaré Haykak Arshamyan, directeur exécutif du Hayastan All-Armenian Fund.

« C’est une grande responsabilité et un honneur pour moi de représenter le compositeur arménien Charles Aznavour à la Deutsche Grammophon. C’est une grande réalisation pour notre art et l’héritage d’Aznavour, car nous représentons un artiste dont nous sommes fiers. Charles Aznavour est un Arménien, compositeur et auteur qui a motivé des générations. Ce projet a rassemblé des personnes partageant les mêmes idées. Je suis reconnaissant au Fonds all-arménien »Hayastan« et à la banque Akba, qui ont soutenu l’initiative en très peu de temps, nous en avions vraiment besoin, et grâce à ce projet, nous aurons un produit de qualité internationale », a déclaré le directeur artistique et chef et chef d’orchestre principal de l’Orchestre symphonique d’État d’Arménie, Sergey Smbatyan.

Le 22 mai, anniversaire de Charles Aznavour, l’album sera disponible sur toutes les plateformes musicales, devenant un cadeau unique pour le monde.

Des artistes étrangers ont participé à l’enregistrement de l’album. La soliste du projet est la célèbre violoncelliste française Camille Thomas, qui, avec sa charmante performance avec un orchestre symphonique, a transmis l’énergie d’Aznavour aux compositions. Parmi les artistes invités à l’enregistrement figure également l’épouse du 23e président de la France Nicolas Sarkozy Carl Bruni.

La banque est contrôlée par la Banque centrale d’Arménie.

par Jean Eckian

le vendredi 12 avril 2024

© armenews.com 2024

https://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=114696