Ermeniler iyice şaşırdı… Türk Emir Timur’un Ermeni olduğunu iddia ettiler!

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Ermeniler de Yunanlar gibi Türklere ait her şeye sahip çıkmaya başladı. Türk ve dünya tarihinin en güçlü hükümdarlarından olan Timur devletinin kurucusu Emir Timur ile ilgili tepki çeken bir iddia ortaya atıldı. Ermeni yazarlar, Rus tarih belgelerinde Türk Emir Timur’un Ermeni olduğuna dair bilgiler içerdiğini iddia etti. Alay konusu olan ve tepki alan Ermeni yazarlar iddiarına karşılık herhangi bir belge gösteremediler.

Mevlüt Yüksel

Türkiye’nin zengin kültürü ve sanat tarihi zaman zaman beraber yaşadıkları diğer milletler tarafından sahipleniliyor.



SAHİPLENMEDE İLK SIRADA ERMENİLER YER ALIYOR

Türklere ait özellikle yiyecek ve içeceklerde önceden Yunanlar ilk sırada yer alıyordu.

Ancak son yıllarda Ermeniler Türk milletine ait başta yeme ve içme olmak üzere bütün değerlerimize sahiplenmeye başladı.

Ermeniler karnı yarık, lahmacun, irmik helvası, musakka, yaprak sarma, patlıcan reçeli, saç ekmeği, tandır lavaşı, pestil, baklava, su böreği, katığ aşı, Urfa, Adana kebap, döner, Türk kahvesi, ayran, taş köfte, içli köfte, mantı, sucuk, pastırma,Iğdır kaysısı,hatta imam bayıldı yemeği olmak üzere daha bir çok Türk milletine ait yemek ve içeceklere sahip çıkıyor.

TÜRK EMİR TİMUR’UN ERMENİ OLDUĞUNU İDDİA EDİLDİ

Ermeniler sahiplendikleri gastronomiden sonra yalan karıştırdıkları tarihlerine bir yenisini daha ekledi.

Ermeniler Türk ve dünya tarihinin en güçlü hükümdarlarından olan ve Timur Devleti’nin kurucusu Emir Timur’a karşı bir iddiaya ortaya attı.

Ermeni yazarlar Rus tarih belgelerinde Türk Emir Timur’un Ermeni olduğuna dair bilgiler içerdiğini iddia etti. Aynı Ermeni yazarlar Emir Timur’un başkent Semerkant’ın inşasını Ermenilere emanet ettiğini iddia ederek, yine Timur’un devasa imparatorluğunda Ermenilerin engelsiz ticaret yapma olanağına sahip olduğunu yazdı.

Yazdıkları ile alay konusu olan ve tepki alan Ermeni yazarların iddialarına karşılık herhangi bir belge gösteremedikleri görüldü.



EMİR TİMUR KİMDİR?

Çağatay ulusunu oluşturan kabilelerden Barlaslar’ın reisi olan Turagay ile Tekina Hatun’un çocuğu olarak 1336’da Semerkant yakınlarındaki Şehr-i Sebz’e bağlı Hoca Ilgar köyünde dünyaya gelen Timur, 1370’te Çağatay Hanlığı’nın batısını kontrol altına alan askeri bir lider olarak kendini göstermiştir.Timur sonrasında Timur Küregen, Timurlu İmparatorluğu’nun kurucusu olan Türk-Moğol asker ve komutan. 1370’ten itibaren düzenlediği seferlerle günümüzdeki Orta Asya, Rusya, İran, Hindistan, Afganistan, Kafkasya, Ortadoğu ve Anadolu’nun büyük bir bölümünü ele geçirmiştir. Timur, katıldığı bir savaşta ayağı aksak kalacak şekilde darbe aldığından dolayı kendisine Aksak Timur anlamına gelen Farsça Timur-i leng,Türkçeleşmil olarak Timurlenk, Batılılar tarafından ise Tamerlane denilmekteydi. Tarihin gördüğü en büyük askeri ve siyasi dehalardan biri olarak kabul edilen Timur, Yıldırım Bayezid’i Ankara Savaşı’nda yenerek Osmanlı Devleti’ni 11 yıllık bir duraklama dönemine sokmuştur.Yabancı tarihçilerin Emir Teymur’un ve kurduğu devletin yapı ve yapı itibarıyla bir Türk-İslam imparatorluğu olduğunu yazdıkları bilinmektedir.Ayrıca Emir Timur’un fetihlerinin çeşitli dönemlerinde,Ermenilerin zulmüne karşı yaptığı cezai yaptırımları da öne çıkmıştır.

https://www.superhaber.com/ermeniler-iyice-sasirdi-turk-emir-timurun-ermeni-oldugunu-iddia-ettiler-haber-489032