Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Kilise saldırısına yeni operasyon

Santa Maria Kilisesi’nde yaşanan silahlı saldırı olayının ardından Türkiye’nin güvenlik güçleri harekete geçti. ‘Bozdoğan-21’ kod adıyla yürütülen operasyonlar kapsamında, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 48 şüpheli yakalandı.

Santa Maria Kilisesi’nde yaşanan silahlı saldırı olayının ardından Türkiye’nin güvenlik güçleri harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya‘nın açıklamasına göre, saldırının failleri ve özellikle çatışma bölgeleriyle irtibatları bulunan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. ‘Bozdoğan-21’ kod adıyla yürütülen operasyonlar kapsamında, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 48 şüpheli güvenlik güçlerince yakalandı.

Bakan Ali Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım:

İstanbul’da Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-21” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek! Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde;

İSTANBUL:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli yakalandı.

ANKARA:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

https://www.odatv.com/guncel/santa-maria-kilisesine-silahli-saldirisina-yonelik-yeni-operasyon-48-kisi-yakalandi-120037496